ZÁZRAK! Michal sa prebral z kómy. ŠOK:Trápenie jeho najbližších pokračuje!

Až do vojenčiny bol Miško Futej (32) z Ražnian (okres Sabinov) zdravým chlapom. Tam však zrejme prežil veľký stres, lebo už po troch mesiacoch ho poslali do nemocnice a odtiaľ rovno domov. Prejavili sa mu príznaky zákernej Huntingtonovej choroby. Nedávno upadol do bdelej kómy. A hoci sa po vyše dvoch týždňoch prebral, jeho zdravotný stav je vážny. Rodičia sa už nevládzu pozerať na jeho trápenie a finančne sú vysilení.