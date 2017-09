Herec Martin Mňahončák pristihnutý pred hotelom: Takto začína deň!

Hviezdny herec z Búrlivého vína si pod Tatrami poriadne užíval. V golfovom rezorte vo Veľkej Lomnici sme ho pristihli, ako sa ešte dopoludnia potužuje. K stolu ho zlákala partia známych. „Bol to iba malý aperitív, aby som sa v tom tatranskom chlade naštartoval a dostal do hry,“ kajal sa Mňahončák.

Herec si do rezortu prišiel zahrať hlavne golf. Tvrdil, že má k nemu pozitívny vzťah. „Hrávam ho už asi osem rokov, nikdy ho však nebudem hrať, ako by som chcel. To znamená dobre,“ povedal skromne na svoju adresu.

Martin sa na ihrisko pobral znovu s priateľmi. Ešte predtým si vybaľoval veci z kufra auta, odkiaľ pre priateľov vytiahol znova niečo na potuženie. „Poďte si dať, je to marhuľa,“ prizval aj známych.