Zvada v obci: U detskej lekárky nechceme Rómov z vedľajšej dediny!

Lendak je asi najrázovitejšia obec, ktorú mnohí opisovali ako štát v štáte. Dokonca sa spomína legenda, ako z dediny vyhnali Rómov. Je pravda, že dodnes v Lendaku nebývajú.

Ale do obce chodia. Konkrétne na vyšetrenie k pediatričke, čo miestnym poriadne prekáža. „Je tu odporný zápach a krik. Človek aby vo vlastnej dedine neurobil s nimi poriadok!“ hnevajú sa dedinčania. „Musíme si svoje chrániť. Ak by mali doktorku v svojej dedine, všetko by bolo v poriadku,“ hovorí pán Ján (43) z Lendaku.

Obyvatelia vyše 5-tisícovej obce už viackrát spisovali petíciu. “Zbaviť“ sa niektorých neprispôsobivých susedov však nie je jednoduché. „Sme naučení na určitý poriadok a správanie. Ak to vybočuje z normálu, máme s tým problém,“ netají starosta Lendaku Pavel Hudáček.

Prvý muž obce potvrdil, že zo strany občanov prichádza ku problematike mnoho podnetov. Len pre samotných Lendačanov je totiž budova zdravotného strediska tesná. Pediatrička má 1 900 poistencov z Lendaku a asi 250 z Výbornej. „Viete, ako sa hovorí – niekedy aj kvapka zamorí jazero. Musíme s tým niečo robiť,“ poznamenáva starosta. Podľa neho sú dokonca ochotní aj finančne prispieť Výbornej, aby si vlastné stredisko postavila. „Zatiaľ však musíme nejako vychádzať, všetci sme ľudia. Nemôžeme dať pred obec závoru a nepustiť ich tu.“

Lendak dokonca žiadal Prešovský samosprávny kraj, aby pre problém vyradil Výbornú z jeho zdravotného obvodu. So žiadosťou však neuspel, VÚC v podstate iba pokývalo plecami.