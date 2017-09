Útočníčka z prípadu zbitej školáčky: Na súde jej došla odvaha!

Policajná eskorta predviedla dievča v putách. Zatiaľ čo na videu, ktoré obletelo celé Slovensko pôsobila agresorka veľmi sebavedomo a sebaisto, včera jej došla reč. Na otázky novinárov nijako nereagovala.

O mediálizáciu nestala

Počas predvádzania sa v prvej chvíli vydesene pozerala zo strany na stranu, po chvíli si však uvedomila, že ju snímajú kamery a fotografujú novinári. Rýchlo odvrátila tvár a neskôr si ju zakryla rukami. Na otázku médií o tom či sa ospravedlnila rodine obete surovej bitky, aj šikanovanej dievčine, neodpovedala. Počas takmer dvadsiatich minút, kým čakala na výsluch, nepovedala ani jediné slovíčko. Sedela skrúšene, s putami na rukách, so sklonenou hlavou, tvár si zakrývala vlasmi alebo rukami.

Ako chameleón

Človek neznalý situácie by neveril, že táto, v danom momente pokorná dievčina je ústredná agresorka z videa ktoré zachytáva tri dievčatá z ktorých dve útočia, bijú, kopú a ťahajú za vlasy malú školáčku Mimku (14). Zachytená bitka svojou brutalitou položila aj silné povahy a vyvolala obrovskú vlnu nevôle.

Daniela (14) a Vlaďka (17) nemali zľutovanie nad kričiacim, od bolesti sa zvíjajúcim dieťaťom. Vrcholom trýznenia školáčky boli kopance do tváre, brucha a napokon si jej hlavou Daniela trela rozkrok.

Zhrozený otec Mimky

Rodina dievčaťa sa z toho čo sa stalo nevie doteraz spamätať. „Keď mi prišli povedať čo sa udialo a zbadal som dobitú a zúboženú dcéru, vzkypela vo mne zlosť a išiel som hľadať útočníčky. Našťastie pre ne, som ich nenašiel. V stave v akom som v danom momente bol, neviem čo by som im urobil,“ zdôveril sa nám otec školáčky, Miroslav (56).

Škola musí stranou

"Dcérka maródovala až do začiatku školského roka. V prvý deň sa bola predstaviť v škole, ale odvtedy je zasa doma. Sťažuje sa, že ju bolia zuby, hlava, rebrá a oblasť brucha. Je to následok kopancov do daných oblastí,“ hovorí nešťastný muž, ktorý sám má vážne zdravotné problémy. Spomenul, že Mimka nastúpila do deviateho ročníka, a teraz namiesto učenia, musí chodiť po lekároch, vyšetreniach, súdoch a polícii.

Príklad z internetu?

„Také niečo som nečakal, v najhoršom sne. Som presvedčený, že bitkárky si osvojili také správanie z videí na internete alebo z počítačových hier. Ak si k tomu pridali ešte nejaký „životabudič“, k nešťastiu bol už len krôčik. Mohli mi zabiť dieťa. Veď to boli rany, ktoré by položili aj dospelého chlapa, nie to ešte útle dievča,“ hnevá sa otec. Nevie, čo bude ďalej. Dcéra je odvtedy zmätená. Nikam nechodí, len polihuje. Necíti sa dobre. „Som zvedavý, čo ukážu odborné vyšetrenia hlavy. Bojím sa, aby nemala doživotné následky,“ netají obavy muž, ktorý okamžite po čine podal na agresorky trestné oznámenie. Polícii pomohlo video, ktoré napriek obavám a strachu o svoj život, natočila kamarátka zbitej Krompašanky.

Polícia sa poponáhľala

„Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi vzniesol obvinenie voči dvom mladistvým osobám z trestného činu výtržníctva, pokusu ťažkej ujmy na zdraví a krádeže,“ uviedla vtedy pre Plus JEDEN DEŇ košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Muži zákona sa pousilovali a spis ešte v utorok (5.9.) mal v rukách prokurátor. Ten mal vo veci jasno.

Prokuratúra neotáľala

„Okresný prokurátor v Spišskej Novej Vsi podal návrh na vzatie do väzby obvinenej mladistvej Daniely Š. Menovaná je stíhaná za prečin výtržníctva, zločin ublíženia na zdraví v štádiu pokusu a prečin krádeže,“ informoval hovorca Krajskej prokuratúry v Košiciach Milan Filičko. „Ide o skutok ku ktorému došlo v Krompachoch 25. augusta zhruba o 19:30. Obvinená spolu s ďalšou mladistvou napadli poškodenú, vulgárne jej nadávali, fackovali ju a bili. Daniela Š. ju tiež kopla do hlavy a následne jej odcudzili mobilný telefón," vysvetlil.

Agresívna povaha

Návrh na vzatie do väzby odôvodnil okresný prokurátor obavou z pokračovania v trestnej činnosti. Bitkárke, ktorá pochádza zo Žiaru nad Hronom priťažilo aj to, že nejde o jej prvé protiprávne konanie. V januári tohto roku ešte ako 13-ročná sa dopustila podobného násilného skutku aj preto bola obava, že by svoje agresívne, až brutálne fyzické útoky zopakovala. Prokuratúra v tomto prípade, rovnako ako v ostatných skúma, či nie je možné nahradiť väzbu iným spôsobom, napríklad probačným dozorom. V danom prípade však ide o osobu agresívnu a s ohľadom na jej povahové vlastnosti rozhodol prokurátor podať návrh na vzatie do väzby.

Skončila vo väzbe

Agresorka bude mať dosť času na rozmýšľanie o tom, čo spravila. Sudca Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi sa stotožnil s návrhom prokurátora a hlavnú iniciátorku a „vykonávateľku“ útoku na drobnú školáčku vzal v stredu do väzby. Najprísnejší trest je v danom prípade 4-10 rokov, u mladistvej sa sadzba znižuje na polovicu. Ani po odchode z pojednávacej miestnosti sa Daniele nerozviazal jazyk. V sprievode policajnej eskorty zbehla náhlivo po schodoch a skončila v policajnom aute, ktorým ju dopravili do väzby.