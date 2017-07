AKTUALIZOVANÉ Radovanovi (†31) sa dnešné kúpanie v štrkovisku stalo osudným

Radovan (†31) z Krnče v topoľčiankom okrese sa spolu so sestrou a jej priateľom vybrali do Komjatíc v okrese Nové Zámky na rybačku a oddych. Na komjatickom štrkovisku sa chcel dopoludnia zrejme ešte naposledy schladiť, pretože popoludní už mali ísť domov. "Museli sme sa vrátiť, a tak sme tu plánovali zostať ešte pár hodín," prezradil zúfalý priateľ Radovej sestry, ktorý mladého muža vystríhal, aby sám do vody nevstupoval. "Nevedel totiž plávať, a tak sme mu obaja hovorili, aby do vody nešiel. Žiaľ, neposlúchol nás," dodal smutne.

Tragické schladenie sa

Rado sa zrejme chcel iba trochu schladiť, a tak varovanie odignoroval a rozhodol sa len tak brázdiť hladinu štrkoviska na matraci. Pri tom sa však nešťastne zošmykol do vody a asi 20 m od brehu sa začal topiť. Keď to z brehu zbadal sestrin priateľ, ihneď utekal ratovať ho. "Iba na chvíľu som sa otočil a šiel k maringotke keď som začul volanie o pomoc a zbadal som, ako Rado máva rukami. Bolo mi jasné, že sa topí. Okamžite som mu bežal na pomoc, no vytiahnuť ho z vody som už, žiaľ, nedokázal," opísal celú udalosť šokovaný muž.

Voda na štrkovisku je v mieste kde sa Radovan topil hlboká 5-6 metrov a podľa miestnych sú v nej spodné prúdy. Kúpanie tu povolené nie je, len na vlastné riziko. Je to predovšetkým rybársky revír. Dnes v ňom celkom zbytočne vyhasol mladý život. Radovana sa pokúšali nájsť najskôr miestni dobrovoľní hasiči na člne, neskôr ich vystriedali potápači z Bratislavy. "Viditeľnosť je len asi 40 cm, a tak je pátranie po ňom pod vodou veľmi náročné," skonštatoval veliteľ zásahu Marek Brestič. "Utopeného mladého muža sa dnes krátko pred pol treťou popoludní podarilo potápačom pod hladinou nájsť a vytiahnuť na breh," uviedla nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková.

