Ďalší ŠKANDÁL v domove Adonis! Zdrvená Darina: Keby som tetu odtiaľ zobrala, mohla žiť!

Pani Marta Macháčková sa dostala do Adonisa po tom, ako jej zistili demenciu. V Krajnom mala byť iba prechodne, pokým sa neuvoľní miesto v špecializovanom centre sociálnych služieb v Myjave, kde sa vedia postarať aj o ľudí s takouto diagnózou. „Nemala som iné východisko, ako ju dať do domova, kde sa o ňu postarajú, aby sa jej nestalo niečo zlé, pretože som mala ísť na operáciu. Som jej jediná príbuzná, starala som sa o ňu dvanásť rokov,“ vysvetľuje Darina Pagáčová (50) z Nového Mesta nad Váhom. Pani Marta bola jej teta. V Adonise jej zároveň povedali, aby tetu aspoň tri týždne nenavštevovala, kým sa trošku udomácni. ,,Videla som ju pred mesiacom vonku na dvore. Bola veselá, tešila sa z môjho vnúčika. Neskôr som zistila, že si zlomila ruku, je ležiaca a má plienky,“ tvrdí Darina.

Keď si vyriešila svoje záležitosti okolo operácie, zatelefonovala do Adonisu. „Povedali mi, že ju odviezli do myjavskej nemocnice. Vraj nejaká slabá nevoľnosť,“ pokračuje Darina. Hneď tam zavolala. Ošetrujúci lekár údajne zareagoval: „Neviem to pochopiť, v akom stave ju priviezli. Bola dehydrovaná, úplne vysušená.“ Pani Darina zostala v šoku. Starenku minulú stredu prepustili z nemocnice. O dva dni neskôr v Adonise zomrela. „Lekár mi tvrdil, že tetu stabilizovali, srdce aj tlak mala v poriadku,“ dodala pani Darina. Zároveň je presvedčená, že ak by sa o tetu starali poriadne, tak mohla ešte žiť. Aj preto sa chce obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, aby vec prešetril.

Myjavská nemocnica sa bez písomného súhlasu príbuzných vyjadriť nechcela, majiteľ Adonisu ani riaditeľka zariadenia na žiadosť o vyjadrenie nereagovali.

Kauza otráveného a uneseného Heriberta Lederera

Na Adonis minulý mesiac upozornil príbeh jej klienta Heriberta Lederera, ktorý mal za podozrivých okolností darovať zariadeniu 85-tisíc eur. Senior, ktorý je dnes už v inom domove dôchodcov, tvrdí, že si na to nepamätá, pretože v tom čase bol pod silnými liekmi. Po sérii článkov sa situáciou v Adonise začalo zaoberať aj ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny. Výsledky kontroly zatiaľ nie sú známe. Prípad rieši aj polícia. Podľa nej totiž „zatiaľ nezistený páchateľ mu mal podávať na konzumáciu zatiaľ nezistenú zdraviu škodlivú látku. V dôsledku podávania tejto látky sa mal klientovi domova zhoršiť zdravotný stav a to až do takej miery, že mu začal zlyhávať dôležitý orgán, konkrétne obličky“. Vyšetrovanie sa ešte neskončilo. Istý čas polícia Heriberta Lederera aj strážila.