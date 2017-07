FOTO Takí boli šťastní! Dojímavé zábery rodiny, ktorej synček († 2) sa utopil v bazéne

Bol to len okamih a život celej rodiny je navždy poznačený. Tragédia sa stala v utorok okolo piatej podvečer. Matúško bol na dvore spolu so svojím starším bračekom Martinkom a s maminou. Tá, podľa našich zistení, aj s Maťkom zrejme iba na okamih odbehla do domu, keď vtedy jej mladší zo synčekov spadol do bazéna. Keď mama vyšla z domu von, začala ho hľadať, no našla už len bezvládne telíčko v bazéne.

„Počula som, že strašne kričala a vtedy údajne sused preskočil plot a šiel pomáhať,“ opísala asi najstrašnejší okamih zúfalej matky suseda. Na miesto boli ihneď privolaní i záchranári, ktorí začali s okamžitou resuscitáciou, no Matúška sa im napriek veľkej snahe oživiť nepodarilo. „Záchranári robili viac ako hodinu, čo mohli, žiaľ, chlapček napriek ich úsiliu zomrel,“ konštatoval hovorca záchranárov Boris Chmel.

Podľa susedov sa rodinka prisťahovala do domu len asi pred tromi rokmi, boli však veľmi milí a ich deti mal každý rád. „Matúško bol strašne zlatý, taký malý šibal. Pre obe deti rodičia urobili na dvore veľa vecí na zábavu, lebo všetko sa točilo najmä okolo nich, a ten bazén mali, myslím si, od minulého roka,“ prezradil sused. Matúškova mamina podľa susedov pred materskou pracovala ako učiteľka v špeciálnej škole, ocino robí v bratislavskom Volkswagene.

„Veľmi vzorne sa o chlapcov starali a doslova ich milovali. Ona je veľmi pracovitá a vzorná žena. To, čo sa im stalo, je hrozné nešťastie,“ dodala susedka. Čo všetko predchádzalo obrovskej rodinnej tragédii, sa zrejme nedozvie nikto. Matúškova mama, ktorá prežila ten najhorší okamih v živote, skončila v opatere lekárov a bračeka Martinka odviedol otec radšej k príbuzným.

Rodinu utopeného chlapčeka udalosť poznačila na celý život. „Privolaná lekárka nariadila súdnu pitvu. Okolnosti tejto tragickej udalosti sú v štádiu šetrenia a udalosť vyšetrujeme ako prečin usmrtenia,“ uviedla nitrianska krajská policajná hovorkyňa Božena Bruchterová.

