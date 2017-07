Svetový krásavec: V Topoľčanoch si ho zobrali poriadne do parády!

Z Viedne do centra Bratislavy premávala Viedeňská električka v Rakúsko-Uhorsku od 1. februára 1914 do apríla 1935 a už v čase svojho vzniku bola fenoménom, keď počas prvého roka prevádzky prepravila viac ako 3 milióny cestujúcich. „V tom čase trvala električke cesta do Viedne asi 2 a štvrť hodiny. Lokomotívu Ganz Eg6 si objednala Bratislava a vyrobené boli len dva kusy. Jeden je vo Viedni a druhý rekonštruujeme u nás, v Topoľčanoch,“ prezradil na úvod Jozef Majtáň, ktorý sa podujal spolu so svojimi kolegami vrátiť vzácnej električke jej zašlú slávu. Vyrobená bola v roku 1911 v maďarskom Ganzi pri Budapešti a v podstate ju zachránil pred zošrotovaním. "Aby mohla samostatne jazdiť potrebuje ešte opraviť podvozkovú časť a spraviť tiež potrebuje elektroinštalácia aj trakčné motory,“ vysvetľuje Majtáň, ktorý je jedným z posledných reštaurátorov železničných vozidiel na Slovensku.

Iba tri kusy na svete

Pomenovanie "električka" dostala lokomotíva nielen pre v tom čase ojedinelý elektrický pohon, ale tiež preto, že bola kombináciou s električkovou dopravou v centrách miest. Bol to vlastne prvý dopravný systém tram-train. Spolu s električkou, ktorá musela spĺňať vtedajšie prísne predpisy na moste Františka Jozefa, dostane nový šat aj vozeň, ktorý k nej pripájali. "Na svete boli vyrobené iba tri kusy. Jeden už zošrotovali, druhý je v Rakúsku a tretiemu sa u nás pokúsime dať takú podobu, akoby práve zišiel z výrobnej linky,“ vraví skúsený reštaurátor o vozni, ktorý bol vyrobený v Prahe a daný do prevádzky v roku 1913.

Krásavec je skutočný krásavec

Skvostom medzi rekonštruovanými železničnými vozidlami bol rýchlikový vozeň CE 463, ľudovo prezývaný „Krásavec.“ Vagón CE 463 vyrobili pražské ringhoferské závody v roku 1911 ako dvojnápravový rýchlikový vozeň Buštehradských dráh na prepravu ľudí. Jazdil na trati od Prahy až po Kladno. „Napriek svojej prezývke to nebol vždy krásavec, lebo v minulosti ho využívali aj ako ubytovňu pre opravárenské čaty, ktoré sa starali o koľaje a pôvodné sedadlá nahradili posteľami a malou kuchynkou. Keď prišiel k nám bol celý zdevastovaný a nezostalo z neho prakticky nič. Bol celý vykuchaný, zvonku bol obitý plechom, ktorý ho v podstate držal pokope. Tvar sedačiek sme odhadli len na základe obrysov tmavšej farby na bokoch stien. Takmer všetky časti boli úplne zhnité a museli sme ich vyhodiť. Prakticky u nás bol postavený nanovo,“ zaspomínal si Majtáň na prvý styk s „Krásavcom“, ktorý si dnes toto pomenovanie naozaj zaslúži. V súčasnosti pracuje J. Majtáň a jeho partia aj na salónnom vozni z roku 1892, ktorý bol vyrobený v Maďarsku a patrí k najstarším exponátom akým sa doteraz venovali.

Električka Ganz Eg6

1913 rok výroby

26 ton hmotnosť

35 km/h max. rýchlosť (neskôr 40 km/h)

220 kW výkon

550 V napájanie

11,74 m dĺžka (vrátane nárazníkov)

2,50 m rázvor kolies podvozku

8,60 m celkový rázvor

90 cm priemer kolies

4 počet trakčných motorov

Ganz-TS 100 typ motora na jednosmerný prúd