Páni, na Janu nemáte! No povedzte, kto z vás zdvihne 233,5 kilogramu?

Mať doma ženu akou je Jana Vašková je určite snom každého chlapa, ktorý stavia dom a potrebuje silnú ruku. Veď na tréningu nadvíha v posilňovni aj viac ako šesť ton. „Silový trojboj, ktorému sa venujem od svojich osemnástich rokov, je veru poriadne náročný,“ smeje sa Jana, ktorá v sile nemá na Slovensku a ani vo svete konkurentku. Športu sa v súčasnosti najsilnejšia žena sveta venovala už v mladosti, veď od 13 rokov hádzala guľou a neskôr, v 18-tich, začala chodiť do posilňovne kde ju oslovil jej súčasný tréner Marcel Matej s ponukou, či by nechcela robiť silový trojboj. „Pristala som a vôbec toho neľutujem,“ vraví žena, pred ktorej silou sa musí mať na pozore nejeden chlap.

Tri svetové rekordy

Prívlastok najsilnejšia žena sveta nemá Jana len tak. Je totiž držiteľkou stále platného historického ženského svetového rekordu v mŕtvom ťahu s hmotnosťou 233,5 kg, rovnako tak drží svetový rekord v tlaku na lavičke výkonom 120 kg, hoci neoficiálne už vytlačila aj 130 kg, a tiež svetový rekord v drepe 202,5 kg. Silovej súťaži Strongwoman sa venuje druhý rok a dostala sa k nemu cez silový trojboj. „Vždy ma lákali extrémne hmotnosti, a tak som to skúsila,“ prezradila siláčka z východu republiky, ktorá sa v súčasnosti pripravuje nielen na majstrovstvá sveta v silovom trojboji, ktoré budú v septembri v Prahe, ale najmä na svetový šampionát do amerického Las Vegas, kde by mala súťažiť v hmotnostnej kategórii do 82 kg. „Tam by som chcela skončiť do 3. miesta, čím by som si zabezpečila účasť na prestížnej súťaži profesionálok Arnold Classic v Columbuse. Aj tam by som chcela zabojovať o nejaké dobré umiestnenie a začať súťaži medzi profesionálkami, kde ma to láka a je to mojím snom,“ netají dvojnásobná majsterka sveta a držiteľka troch svetových rekordov.

Príprava pred pretekmi

Uspieť na nejakej súťaži si vyžaduje hodiny a hodiny tvrdej driny, no uspieť na svetovej úrovni si žiada poriadnu makačku. „Vtedy trénujem minimálne 5x do týždňa, niekedy aj dvojfázovo. Musím mať dobrú regeneráciu, masáže či wellness, ale najmä vitamíny a stravu, v ktorej nesmie chýbať kuracie či hovädzie mäso, bielkoviny ako tvaroh, syry a ovocie. Práve pre stravu a cestovanie je tento šport dosť finančne náročný. Nebyť sponzorov, určite by som to nezvládala na takej vysokej úrovni,“ priznáva v súčasnosti najsilnejšia žena medzi amatérkami na našej zemeguli.

Cvičiť treba postupne

V posilňovni si dvíhaním činiek „morí“ svoje telá stále viac žien. „Odporúčam im, aby sa hneď nehrnuli do nejakých vysokých hmotností, ale aby začínali pekne plynulo a pomaly,“ radí ženám najsilnejšia Slovenska adeptkám, ktoré sa chcú vydať v jej stopách. „Určite by sa do toho nemali mať púšťať bezhlavo a mať dobrého trénera. Dôležitá je aj strava, správna výživa a najmä pevná vôľa,“ dodáva Jana Vašková, ktorá sama počas tréningu nadvíha viac ako šesť ton a na súťažiach Strongwoman, ktoré vyhráva jeden za druhým, nemá rada ťahanie automobilu.