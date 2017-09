VIDEO Obyčajný chalan z Jura prerazil vo svete: Jeho prvé video zakázali pre sex, teraz je milionár

Prečo dosiahla práve jeho skladba Papapa taký úspech? „Tým, že som stále na akciách a festivaloch, kde ju hrávam, mnohí vedeli, že niečo chystám vydať...a je to letná chytľavá melódia,“ vysvetľuje skromne Miro. Mnohí fanúšikovia jeho pesničku hneď zdieľali a za dva týždne ju videlo milión ľudí. „Niektorí moju hudbu počúvajú napríklad pri cvičení... a trvalo to nie 14, ale 14 a pol dňa,“ podotkol perfekcionista Miro s úsmevom.

Má rád prirodzený vývoj vecí a nikdy nikoho nenútil, aby jeho hudbu zdieľal. Robí to tak už štyri roky. Všetko pekne po poriadku... Nebol to úspech z noci na ráno. Ako DJ sa začal venovať hudbe už v 15, takže to robí vlastne už 11 rokov. Najčastejšie sa pohybuje na Slovensku a v Čechách, od Prahy až po Košice ale čoraz viac prichádzajú aj pozvánky zo zahraničia. „Teraz sa chystám do Amsterdamu a volajú ma na viac akcií do Poľska a Maďarska,“ dodal DJ Mairee.

V lete mohol ísť hrať do dvoch podnikov na Ibizu, ale povedal si, že ešte je skoro. „Teraz by som bol bezmenný dídžej, počkám, kým budú poznať moje pesničky...“ usmieva sa popod fúz chalan, ktorý berie svoj obrovský úspech tak samozrejme, ako vzduch, čo dýcha, veď na tom predsa roky poctivo pracoval, a nie sám! Aktuálne pre neho pracuje už celý tým ľudí, s ktorými pracuje na „svetovom marketingu“ a keď sa ho spýtate, kde sú najlepšie diskotéky, jeho odpoveď vás prekvapí. „Najradšej mám Oravu, zvlášť jeden klub, kam chodím, vždy je tam veľa ľudí a skvelá atmosféra. Najhoršie sú pre mňa bratislavské kluby. Tam sa ľudia často na niečo hrajú alebo prídu za iným účelom ako zabávať sa. Keď je na Orave v klube 600 ľudí, tých 600 ľudí sa chce baviť. V Bratislave zo 600 návštevníkov prišlo 450 robiť všetko iné, len nie zabaviť sa,“ vysvetlil. V zahraničí sa mu najviac páčilo na Malte.

Disko na Orave.

Koho zo známych ľudí uznáva? „Jediný, koho na Slovensku rešpektujem, je Rytmus. Robí to dlhé roky a stále poctivo, keď má vystúpenie, nepije, nefajčí a sústreďuje sa na výkon, je to profík“, hovorí Miro.

Miro alias DJ Mairee zatiaľ zverejnil 30 klipov, úplne prvý v roku 2013, ale Youtube mu ho vtedy vymazal. Prečo? Vraj kvôli sexuálnemu obsahu. „Nebolo to nič sexuálne, len body painting,“ vysvetlil.

Zatiaľ posledné zverejnené video Papapa dodnes videlo už viac ako dva milióny ľudí! To je v našich končinách skutočne nebývalé číslo. Nech sa páči, pozrite si klip, ktorý toto dosiahol, aj vy: