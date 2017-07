Obaja sa narodili v dedinke Kovarce neďaleko Topoľčian. Od malička chodili spolu do jednej školy a vyrastali jeden vedľa druhého. Ani sa nenazdali a už sa im začali „zapaľovať lýtka“ a oni jeden po druhom pokukovali. „Pravdaže sa mi páčila už od začiatku. Randiť sme začali až po brigáde v lese, kde sme čistili chodníky. Neskôr sme začali chodiť po svadbách ako družbovia, až sme mali svadbu aj my,“ šibalsky sa usmieva pri spomienke na spoločné začiatky „platinový novomanžel“ Jozef, ktorý pracoval ako úradník a účtovník.

Hneď si padli si do oka

Hoci v dedine a okolí bolo rúčich mládencov a pekných slečien dosť, oni si jeden druhému padli do oka hneď. „Bola pekné dievčatko, takže som sa do nej zahľadel prakticky od začiatku. Teraz viem, že som si vybral tú najlepšiu, pretože vždy bola tolerantná a láskavá,“ vraví Jozef. „Aj mne sa páčil. Nápadníkov som síce mala dosť a dosť, ja som si však vybrala jeho,“ pridáva jeho „platinová“ láska Helenka, ktorá robila odbornú skladníčku. Teraz, po toľkých rokoch priznala, že Jozefovej ponuke na sobáš sa aj potešila. „Bol pekný a dobrý, takže iného som nechcela. A dobre som urobila, lebo vždy a pri všetkom sa mi snažil pomáhať ako len mohol,“ priznala. A obaja sa zhodli v jednom: „Boli sme si asi súdení a nemenili by sme!“

Čítajte viac Nicholsonová adresovala manželovi silné slová. Takto vníma ich spolunažívanie

Na sobáš museli mať povolenie

Mladá dvojica spolu chodila asi rok a pol keď sa rozhodla zosobášiť. „Vtedy to však nebolo také jednoduché, lebo plnoletosť bola až od 21 rokov a my sme to ešte nespĺňali. Ja som mal 20 a moja láska 19, takže sme museli mať súhlas od rodičov. Tí ale videli, že sa máme naozaj radi, a tak nám súhlas dali,“ dodal s úsmevom Jozef. A aký má dvojica návod na také dlhé a krásne manželstvo? „Treba byť k sebe tolerantní a občas vedieť ustúpiť. Ak sa mi niečo nepáči, tak si to s partnerom vydiskutujeme,“ prezradili svorne „platinoví mladomanželia“, ktorí podľa svojich slov nemali nikdy tichú domácnosť a aj po 70-tich rokoch sa ľúbia rovnako ako za mladi. Manželia vychovali dve deti a teraz sa tešia z troch vnukov a troch pravnukov.