Zranený Peter, ktorého postrelil poľovník: Ozvala sa rana, cítil som štípanie a pálenie

Nešťastie sa stalo pri altánku na strelnici za obcou Velčice po ukončení pravidelných kontrolných strelieb, keď sa už poľovníci so svojimi hosťami či rodinami schádzali mimo objektu strelíšť. Podľa polície mala jednému z poľovníkov spadnúť na zem broková kozlica IJ 27 Bajkal, ktorá bola zrejme nabitá, a vystreliť. Broky sa následne odrazili od zámkovej dlažby a skončili v telách dvoch blízko stojacich mladých mužov, pričom jeden z nich skončil na štyri dni v nemocnici. Smolu mal však aj poľovník Štefan (49) zo Sľažian, ktorý po udalosti nafúkal asi jedno promile alkoholu.

V tele mal stovky brokov

Najhoršie po incidente skončil Peter, ktorý tam bol s otcom, pretože obaja sú poľovníci. „Úprimne poviem, že netuším ako sa to stalo, lebo som bol k tomu otočený chrbtom. Spomínam si len, že ako sa ozvala rana tak som zacítil v oboch nohách štípanie a pálenie,“ vracia sa Peter (31) k nemilej udalosti, ktorá ho dostala až na nemocničné lôžko. „Najskôr to nevyzeralo, že by som mohol zostať v nemocnici, lenže potom som tam musel ísť a lekár mi vybral z nôh stovky malých brokov. Podľa jeho slov mi tam ešte ďalšie stovky zostali. Tie mi zrejme z tela odídu vyhnisaním,“ usmieva sa cez bolesť Peter.

Kamarátovi zachránil život

Broky, ktoré sa odrazili od zámkovej dlažby by zrejme najviac zasiahli Petrovho kamaráta Tomáša, ktorý stál k incidentu tvárou. „Tým, že ja som bol pred ním tak veľkú časť z nich som zachytil ja. Keby som tam nestál, dostal by plnú dávku on, a to by nemusel prežiť,“ spomína Peter, ktorý utrpel strelné poranenie oboch predkolení a stehien s dobou liečenia 10 až 14 dní. Jeho kamarát Tomáš (22) mal strelné poranenie oboch ramien, pravého lakťa a prednej brušnej steny s predpokladanou dobou liečenia viac ako 7 dní. „On schytal už len zopár brokov, ktoré vlastne preleteli okolo mňa,“ usmial sa ubolený Peter.

Mal tam mať aj synčeka

Skutočnosť, že Peter nemusel byť jedinou vážnejšou obeťou poľovníkovej nezodpovednosti ešte umocňuje fakt, že s ním mal byť aj jeho malý štvorročný synček. „Bolo obrovským šťastím, že tam netrafilo žiadne dieťa, ktorých tam bolo okolo tiež dosť. Nechcem si ani len predstaviť čo sa mohlo stať keby tam bol s ním jeho malý syn,“ striasa sa od zdesenia nad možnými následkami Petrova mama.

Postupoval ako sa má

Incident, pri ktorom boli postrelení dvaja mladí ľudia, priznal aj majiteľ strelnice. „Streľby prebehli bez problémov a to, čo sa udialo bolo až po nich. Bola to tiež taká malá spoločenská akcia, na ktorej boli rodinní príslušníci, prípadne iní hostia. Podrobnosti celej udalosti neviem, pretože sa odohrala až po kontrolných streľbách a mimo strelnice,“ skonštatoval Slavomír Eliáš, majiteľ poľovníckej strelnice, ktorá má všetky parametre olympijskej strelnice, vrátane 15 vrhačiek najvyššej kvality, a tiež predseda poľovníckej spoločnosti Hôrka. On sám nahlásil udalosť polícii a spolupracoval s ňou pri vyšetrovaní. „Strelcom fúkať nedávame. Poľovník, ktorý vykonáva kontrolné streľby, musí sám vedieť čo môže a čo nie. Ak požije alkohol nesmie ísť strieľať, pretože ak niečo spraví tak by si mal byť vedomý svojej trestnoprávnej zodpovednosti,“ vysvetlil Eliáš.

Tak skoro si nezastrieľa

Nešťastnú udalosť vyšetruje polícia, ktorej musel poľovník Štefan (49) zo Sľažian vysvetliť nielen to, prečo nechal v komore náboj, ale i to, prečo mal vypité, či požil alkohol pred streľbami, alebo až po nich nich, lebo po incidente mal v dychu viac ako jedno promile alkoholu. „Poľovník nedbal na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii so zbraňou a strelivom, čím porušil ustanovenie zákona o strelných zbraniach a strelive,“ uviedla Renáta Čuháková, nitrianska krajská policajná hovorkyňa.

Štefanovi boli odobraté nielen všetky jeho zbrane, ale aj zbrojný preukaz. „Vec bude riešená ako priestupok na úseku na úseku zbraní a streliva a tiež ako prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ dodala policajná hovorkyňa.