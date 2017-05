Prepad v Novákoch: Ruky hore, nohavičky dole, a rýchlo!

Žena sa aktívne bránila a Michalovi nič nedarovala. „Pohrýzla útočníka do stehna a zadku,“ uvádza polícia na svojej facebookovskej stránke. Pomohlo jej ale až to, keď okoloidúci muž na úchyla zakričal. To ho konečne vyrušilo, zľakol sa a ušiel.

Prievidzskí kriminalisti úchyláka, ktorý prahne po cudzích nohavičkách do pár hodín vypátrali a zistili, že je to v tomto smere „známa firma“.

Ukradol desiatky nohavičiek

Spodnú bielizeň podľa televízie Markíza kradol Michal v troch obciach na Hornej Nitre. Nakradol jej za takmer 800 eur.

„Postupne ukradol 65 kusov nohavičiek, 23 podprseniek, dvoje dámske plavky, jedny pánske a dva kvetináče s muškátmi," informoval hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus.

Michal sa ku všetkému priznal. Tvrdil, že na bielizni sa chcel ukájať a kvety mal pre partnerku.

Senát mu uložil podmienečný trest odňatia slobody na 3 roky so skúšobnou dobou 30 mesiacov. Taktiež mu nariadili ochranné sexuologické liečenie ambulantnou formou.