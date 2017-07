FOTO Vzpieračka Laura (15): O všetkom rozhodol jediný drep

„O všetkom rozhodol nábor v našej škole. Dali nám spraviť drep tak, aby sme mali päty na zemi. Zvládla som to ako jediná. Tréner mi na prvom tréningu ukázal, ako to u nich funguje. Začínala som s päťkilovou penovou činkou a zapáčilo sa mi to,“ hovorí úspešná reprezentantka.

Laurin osobný rekord v trhu je 63 kilogramov a v nadhode 78 kilogramov na vlaňajších majstrovstvách Európy v Poľsku. Bola tam najmladšia a vybojovala si siedmu priečku. Na medzinárodných športových hrách mládeže v Turecku v roku 2014 a 2015 bola na 5. mieste. Posledné štyri roky skončila ako prvá na majstrovstvách Slovenska v kategórii mladšie žiačky a neskôr staršie žiačky. Niekoľko rokov po sebe zvíťazila aj v Českej republike, kde sa vzpieraniu venuje viac dievčat a teda je tam aj väčšia konkurencia. „Naposledy som bola prvá, aj keď som ešte týždeň pred súťažou mala na ruke sadru,“ dodáva Laura.

Víťazstvo je aj o psychike

Ako tvrdí, na súťažiach je najťažšie zvládnuť ich psychicky, veľa je to o schopnosti sústrediť sa. „Keď som na pódiu a svietia na mňa reflektory, dá to zabrať, aby som sa nerozklepala, aj keď viem, že mám natrénované. Pódium je ten najlepší test pretekára,“ priznáva športovkyňa. Dôležitá je aj hmotnosť pretekárky. Pri Laurinej výške 170 centimetrov to je 64 kilogramov. „Nesmiem pribrať. Keď by som vzoprela rovnakú hmotnosť činky ako súperka, vyhráva pretekárka, ktorá je „ľahšia“. Stačí, keď len o desať dekagramov,“ spresnila krásna vzpieračka. Ako prezradila, na špeciálnu stravu si nepotrpí. „Určite nehladujem, konzumujem všetko, čo mám rada. Akurát pred súťažou si nedám štyri makové buchty, ale iba dve,“ smeje sa dievčina. Týždeň pred súťažou trénuje iba zľahka, aby sa neunavila, inak si dáva do tela trikrát do týždňa po dve hodiny.

Obavy rodičov, aby si Laura neublížila

Ako zareagovali rodičia, keď sa im desaťročné dievčatko priznalo, že chce byť vzpieračkou? „Nesúhlasila som, pretože sa mi to nepáčilo. Myslela som si, že vzpieranie nie je šport pre dieťa a zvlášť pre dievča,“ zaspomínala Laurina mama Jana (38). Ľudia rodičom radili, aby tento chlapský šport dcére zakázali, lebo nevyrastie, bude malá, zakrpatená a tučná. „A pozrite sa, vyrástla veľmi rýchlo. Keď vidím, ako sa jej v športe darí, som na dcéru pyšná,“ usmieva sa mama.

Patrí k slovenskej špičke

Čo dalo vzpieranie úspešnej tínedžerke? „Sebavedomie. Keď som bola menšia, bola som utiahnutá a hanblivá,“ hovorí úprimne.

Ako vidí svoju budúcnosť? Laura uvažuje o štúdiu na strednej škole v Novom Meste nad Váhom alebo na gymnázium v neďalekom Trenčíne, aby mohla zostať v domovskom športovom klube. Jej najbližšie športové sny? „Dostať sa na tohoročné majstrovstvá Európy, ktoré budú v Kosove a potom na mládežnícku olympiádu,“ uzavrela vzpieračka.

„Laura je svedomitá pretekárka. Patrí k špičke slovenského ženského vzpierania do 15 rokov, ale darí sa jej aj v kategórii do 17 rokov. Je príkladom, že tento šport nie je iba pre chlapcov, ale aj pre dievčatá. Vzpieranie jej na kráse určite neuberá, skôr naopak. Dôkazom toho je, že väčšina chalanov z klubu je do nej zaľúbených,“ zhodnotil tréner Milan Kubák (50) zo športového klubu vzpierania Považan v Novom Meste nad Váhom.