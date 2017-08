Truckerka Rita: Kamión je môj druhý miláčik! + Neuveríte, koľko kilometrov už najazdila Rita za volantom kamióna

Na lúku pri salaši odstavilo svoje ťahače či kamióny 119 vodičov z rôznych kútov Slovenska. Tí, čo sa tešili na ich spanilú jazdu však ostali sklamaní. „Polícia to zamietla, lebo sa to dostalo neskoro na prezídium a aj niektorí občania boli proti. Napriek tomu som s akciou veľmi spokojný, lebo na ňu prišli všetci, ktorí sa prihlásili a vyšlo i počasie,“ netajil hlavný organizátor Michal Kmeťo.

Kvetinka medzi ostňami

Medzi kamionistami sa na akcii zúčastnila aj jedna žena, truckerka. „Ku kamiónom som sa dostala cez manžela, ktorý má v Maďarsku prepravnú spoločnosť, a teraz je firma už aj moja. Za volantom kamióna jazdím asi šestnásty rok, zväčša však len na Slovensku, v Maďarsku či Čechách priznala usmievavá Rita Kissová (45) pochádzajúca z Kolárova, ale žijúca v maďarskom mestečku Mór. Na ženy za volantom veľkých ťahačov chlapi nepozerajú práve s obdivom. „Je to tak, pretože nás veľmi nechcú, no keďže je nás už viac, tak si pomaly zvykajú,"vraví s úsmevom Rita, ktorá v kamióne najazdila už takmer milión kilometrov.

Kamión je láska i relax

Práca kamionistu nie je rozhodne vôbec ľahká, veď sedieť za volantom celé hodiny a vracať sa domov po niekoľkých dňoch by mnohých určite nenapĺňalo. "Fakt, že som sa stala kamionistkou vôbec neľutujem. Jazdiť kamiónom je sloboda a za volantom si dokonale pretriedite myšlienky. To auto je mojím druhým miláčikom,“ skonštatovala usmievavá Rita, ktorá by podľa vlastných slov toto povolanie už za žiadne iné nevymenila.