Bývalý hokejový brankár: Všetky moje NAJ, ktoré musíte vidieť!

So športom sa človek dostane aj na miesta, ktoré by sa za normálnych okolností asi nikdy nevidel. Svoj kraj by však poznať mal. Stanislav Petrík ten svoj, Nitriansky, určite pozná dokonale. „Nitra je veľmi krásna a rozhodne sa ju oplatí navštíviť. Je tu toľko vzácnych kultúrnych pamiatok, aké má len máloktoré mesto. Spomenúť všetky historicky vzácne a krásne miesta sa nedá, treba preto prísť a pokochať sa nimi,“ poodkryl Stano miesta, kam sa rozhodne oplatí ísť pozrieť. A nezostal len v meste pod Zoborom. „Topoľčianky sú obcou, akú u nás asi nenájdete. Obzrieť si Národný žrebčín s koňom britskej kráľovnej Alžbety II., zámok, na ktorý si chodievali oddýchnuť viacerí naši bývalí prezidenti, unikátnu zubriu oboru a ďalšie zaujímavé miesta by si nemal nechať ujsť žiadny turista,“ pridáva brankár, ktorý bol až dvakrát vyhlásený za najlepšieho hokejbalistu sveta.

