Vdova Tatiana naučila syna po tragickom výbuchu opäť chodiť: Dnes sa jej lekári otočili chrbtom!

Marka po výbuchu našli zavaleného s roztrieštenou lebečnou kosťou, poraneniami hrude a nohy. „Prvé tri mesiace mi tvrdili, že Marek nemá šancu prežiť. Ja som si ho tvrdošijne bránila, že to zvládne,“ hovorí pani Tatiana. Syn sa jej vrátil domov po polroku na invalidnom vozíku, nerozprával, iba sedel a pozeral. Alebo ležal. Od toho času sa pani Tatiana spolu s manželom denne snažili syna postaviť na nohy.

„Na ďalší rok, 25. marca, Marek prvýkrát sám posunul nohou. To bol náš veľký šťastný deň,“ hovorí jeho mama. Dva roky po výbuchu ovdovela, no v boji za synovo zdravie nepoľavila. Dnes Marek znovu chodí, rozpráva. Opäť sa učí čítať, aj keď zatiaľ nevie spojiť písmenká do slabík a viet. Po vlaňajšej operácii dokonca vidí aj na ľavé oko, v čo už nikto nedúfal. Každý deň si dáva do tela v domácej posilňovni.

Ak by poľavil, hrozil by návrat späť na vozík. Mama s ním chodí na vychádzky, aby trénoval chôdzu. „Po najbližšom okolí prejdeme, ale dlhšie trasy ešte nezvládame. Síce máme elektrický vozík, ale už dva roky nefunguje batéria. Nová stojí okolo 700 eur. Keď sme požiadali Sociálnu poisťovňu o príspevok, odbili nás tým, že nemáme nárok, lebo vozík sme dostali ako dar,“ netají Markova mama. Ako dodáva, lekári už Markovi rehabilitácie nepredpisujú.

„Povedali, že už je desať rokov od úrazu a jeho stav je trvalý. Vraj by musela byť nová diagnóza. Pritom vidím, ako každé cvičenie posúva syna dopredu,“ hovorí. Takže teraz všetko musia hradiť zo svojho. Pritom len za 10 akupunktúr ambulantne treba zaplatiť 120 eur. Marek by potreboval chodiť na kyslík a do bazéna, aby sa viac rozhýbal. Jedno cvičenie však vyjde aj na 20 eur.

Markovi veľmi pomáhala aj liečebná metóda biofeedback, ktorá stimuluje pohybové a rečové centrum. Najbližšie pracovisko je v Martine. Pomohla by aj logopédia pre dospelých. Odborníci sú však až v Kováčovej. Tatiana sa bojí, že im čoskoro vypovie aj ich staručké auto, a potom sa už nikam za odbornou pomocou nedostanú.

Ak sa má Markov stav zlepšiť, na ďalšie liečenie a rehabilitáciu potrebujú peniaze. A na to je ich rodinný rozpočet primalý. „Nad minulosťou sa už netrápime, zdravie to synovi nevráti, riešime budúcnosť. Stále hľadám, čo robiť, aby bolo lepšie. Neberiem odpoveď - nedá sa. Nesmieme to vzdať,“ uzavrela pani Tatiana a láskyplne objala Marka.