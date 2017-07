Veronika (†17) zomrela príliš mladá: Jej súrodenci, ktorým bola sestrou aj obetavou mamou, žialia!

Veronika (†17) zo Zlatých Klasov bola jednou z tých, ktorá nemala toľko šťastia a jej mladý život v jednej sekunde skončil. Dievčina nemala veľmi šťastné detstvo a popritom dávala lásku svojej veľkej rodine. Túžila po novom živote po boku Františka († 21) z Levoče. Zaľúbenci však zomreli spolu v objatí v osudnom aute. V osudnom aute sa spolu s Veronikou viezli jej priatelia, František P. (†21), jej priateľka Eva B. (17) a vodič František K. (26).

Autor: Tobiáš Petra

Ledva vyrástla na slečnu, na ktorú čakal celý svet, jej púť pretrhla strašná autonehoda. Smútiť za ňou bude otec, ktorému pomáhala s výchovou svojich ďalších desiatich súrodencov! Okrem brata, ktorý je od nej starší, sú všetky detičky malé. Veronika pochádzala z dvanástich súrodencov.

Sused, ktorý nám o Veronike porozprával, nám prezradil, že mama jej utiekla od rodiny spolu s jedným jej súrodencom. Keďže bola v rodine ako najstaršie dievča, starostlivosť o drobizg a chorého otca, ktorý má postihnutú ruku, ostala na jej pleciach. "Verča, tak ju všetci volali, bola veselá a zlatá baba," povedal mladý kamarát zo Zlatých Klasov.

"Bola zaľúbená a s Ferom chcela začať nový život. Toto je strašná tragédia," porozprával. Veronikin nevlastný otec Mikuláš nám so stiahnutým hrdlom povedal, že nemá síl hovoriť o tej strašnej tragédii. "Neviem, čo by som, neverím tomu ešte stále, že už nepríde domov." hovoril ticho, už na prvý pohľad psychicky zrútený muž. Veľké oči maličkých súrodencov na nás pozerali s úsmevom. Tie najmenšie ešte rozhodne netušia, že svoju sestričku už nikdy neuvidia.

Jej priateľka Eva mala viac šťastia, z nemocnice ju včera prepustili domov. Na Facebooku hneď zverejnila fotky oboch mŕtvych priateľov so smutnými smajlíkmi, hneď pod nimi sa zjavilo nespočetné množstvo odkazov: "Odpočívajte v pokoji". Tragická dopravná nehoda sa stala v utorok pred pol treťou ráno. Vodič František 26) z Levoče šoféroval Renault Megane a smeroval zo Šamorína do Kvetoslavova. Podľa predbežných informácií nezvládol riadenie v ľavotočivej zákrute, dostal šmyk a autom zrejme vo vysokej rýchlosti nabúral priamo do stromu.

Ak je to vôbec možné, tak ešte brutálnejšia smrť vzala do svojich chápadiel otca Juraja (†57) s dcérou Dianou (†32), ktorí sa vracali z promócií Diankinej sestry Simony.

Autor: Karol Farkaš

"Boli sme v Bratislave spolu, oni išli vopred, my ostatní sme odchádzali neskôr. Je to niečo strašné," prezradila nám sestra nebohého Františka. Oslava úspechu jednej z dcér sa razom zmenila na obrovský smútok.

Nešťastná Dianina mama prišla v jednej sekunde o manžela aj dcéru. Vnučka, ktorá má rôčik, sa už svojej maminky nedočká. Smútiť za ňou budú aj detičky na Základnej škole, na ktorej nebohá Diana učila. "Bola príjemná a veselá žena, vždy sa usmievala," prezradila nám pani na čerpacej stanici v obci Jahodná, odkiaľ otec aj s dcérou pochádzali.

Pre otca s dcérou sa stalo osudným predbiehanie. Na rovnej ceste v smere zo Šamorína do Dunajskej Stredy, približne 2 kilometre od nej sa čelne zrazili s kamiónom. Podľa našich informácií, modré auto išlo pred bielou Octaviou, v ktorej sedeli. Začalo predbiehať, Octavia za ním. Oproti šiel kamión, modré auto sa stihlo zaradiť, auto otca s dcérou už, bohužiaľ, nie. Obaja moli na mieste mŕtvi.