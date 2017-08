VIDEO Smrť Adama († 19), brigádnika na Slnečných jazerách, je stále záhadou: Čo ho zabilo ak nie meningitída?

Je podozrenie, že ho zabila zákerná infekcia. Môže to narobiť problémy ľuďom okolo neho, ale aj spôsobiť ťažkosti pri pohrebe. Adamovu smrť pripisujú meningokokovej sepse, čo je agresívna infekcia! Šíri sa pomerne ľahko a rýchlo: s nakazeným človekom stačí prísť do kontaktu. Infekcia sa prenáša aj vzduchom. Prejavuje sa ako chrípka, o to je zákernejšia.

Kým prepukne, trvá to aj tri dni. Potom vás však môže zabiť do dvadsiatich hodín! Mladík pracoval v reštaurácii priamo pri jazere v Senci. V nedeľu večer sa však necítil dobre, preto odišiel do ubytovne v areáli. Ráno už mu však nebolo pomoci. Obrovské nešťastie zasiahlo každého, kto Adama poznal. Jeho spolužiaci sú zdrvení.

„Nechápem, ako sa niečo také mohlo stať. Adam mi ešte pred odchodom spomínal, že sa na brigádu veľmi teší. Rád griloval a kuchtil pre kamošov. Bol skvelý športovec, ale aj výborný kuchár,“ prezradil nám Adamov spolužiak z gymnázia. Mladík bol vraj vždy zdravý ako repa.

„Bol priateľský, nekonfliktný milý chlapec, kedykoľvek ochotný komukoľvek pomôcť. Miloval šport, najmä basketbal a plávanie, za ne získal nejedno ocenenie,“ smutne nám povedala Adamova triedna učiteľka Lenka Pukajová.

„Z jeho náhleho odchodu sme nesmierne smutní. Rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť,“ dodala tichým hlasom. Nebohý pochádza zo silno veriacej rodiny, ktorá chce milovaného chlapca pochovať už dnes. Podľa našich informácií však môže byť problém s vydaním Adamovho tela. Ako sme sa dozvedeli, zatiaľ nie je stanovená presná príčina jeho smrti, takže včera popoludní, iba pár hodín pred pohrebom, stále nebolo jasné, či rodina bude môcť chlapca pochovať.

Jednoznačnú odpoveď na to sme však nedostali. „Vzhľadom na to, že diagnóza zatiaľ nie je jednoznačne stanovená a potrebné protiepidemické opatrenia boli zabezpečené, ďalšie vyjadrenia k prípadu neposkytujeme,“ povedala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Zuzana Drobová. Keďže Adamova smrť nie je úplne presne objasnená, ale je podozrenie na infekciu, miesto, kde sa pohyboval, museli dezinfikovať a ľuďom, ktorí prišli s mladíkom do kontaktu, preventívne nasadili antibiotiká.

O svojom zosnulom synovi porozprávala pre tvnoviny.sk jeho užialená mama. "V piatok som s ním telefonovala a pýtala sa ho, ako sa má. Povedal, že sa cíti dobre, že mu nič nie je, len mal nádchu. V sobotu ešte robil, ale v nedeľu sa už necítil dobre, že si ide ľahnúť," prezradila. "Povedali mi, že ho bolelo hrdlo, že týždeň sa liečil na čajoch, údajne mal uzliny, ale mne nepovedal nič. Mne len povedal, že ho bolí rameno a že keď príde, tak musí ísť k lekárovi a že sa teda uvidíme 27.," povedala Adamova mama.

Podľa našich najnovších informácií však laboratórium, v ktorom sa skúmala príčina Adamovej smrti vylúčilo meningokovú sepsu. Jeho smrť tak naďalej ostáva veľkou neznámou.