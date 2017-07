VIDEO Zahalená žena v bazéne nášho akvaparku: Ľudia okolo zareagovali okamžite!

Moslimky sa v pražskom akvaparku kúpali v burkinách, teda v tradičných plavkách, ktoré zahaľujú celé telo. Dvojica pohoršila množstvo návštevníkov, ktorí vyhlasovali, že do akvaparku už nevkročia. Akvapark sa bránil tým, že hygiena a bezpečnosť návštevníkov je pre nich prioritou a ohrozená nebola.

Autor: Karol Farkaš

„Kúpanie v akomkoľvek oblečení na bežné nosenie je prísne zakázané. Burkiny sú však vyrobené z materiálu, ktorý je vhodný na kúpanie. Ide o celosvetový trend, s ktorým sa nestretávame len v Prahe. Klientky nič neporušili,“ obhajovali sa.

Ako by to dopadlo na Slovensku? Redaktorky Plus JEDEN DEŇ to otestovali na vlastnej koži. Vybrali sa na termálne kúpalisko v Dunajskej Strede, ktoré bolo plné návštevníkov. Jedna redaktorka sa zahalila ako moslimka, kým druhá bola za „provokatérku“: predstavovala rozhorčenú mamičku, ktorá zisťovala názory iných rodičov pri bazéne. Pri vstupe do areálu kúpaliska nemala naša „moslimka“ žiadny problém.

Úsmev pre Angličanov: Aj samotná dirigentka zboru si myslela, že jej zverenci srandujú

Veronika (†17) zomrela príliš mladá: Jej súrodenci, ktorým bola sestrou aj obetavou mamou, žialia!

Predali jej lístok ako ostatným. No už v šatni musela strpieť niekoľko udivených pohľadov. Keď napokon redaktorka, zahalená v čiernom od hlavy po päty, vykročila k vode, takmer všetci sa za ňou otáčali a sledovali, čo sa bude diať. „Moslimka“ zamierila k najviac obsadenému bazénu, čo je relaxačný s teplou vodou. Boli tam nielen dôchodcovia, ale aj rodiny s deťmi.

Naša „moslimka“ sa tam pomalým krokom vybrala a sadla si do vody. Návštevníci sa chvíľu tvárili, že si ju nevšímajú, ale potom, mysliac si, že im nerozumie, sa o nej začali živo a vzrušene rozprávať. „Pozri na ňu, minule som videl takú celú rodinu. Ktovie, aké choroby to prenáša,“ krútil hlavou starší muž, no „moslimku“ strpel vo svojej blízkosti. „Malo by to byť zakázané, čo si prišla oprať veci?“ rozčuľovala sa pani, ktorá sedela kúsok od „moslimky“. Ani ona však z bazéna neodišla.

VIDEO FOTO Mladá krásna učiteľka zomrela pri havárii: Ročná dcérka sa už mamičky nikdy nedočká

Popadané stromy spôsobili katastrofu! Most je úplne mimo prevádzky

Zvedavé deti nevedeli od zahalenej redaktorky spustiť zrak. Druhá redaktorka, ktorá sa tvárila ako rozhorčená mamička, sa zatiaľ pýtala ostatných ľudí, čo si o tom myslia. "Akurát sme sa o tom rozprávali, podľa mňa by tu nemala takto byť,“ povedal jeden z návštevníkov. „Hodíme jej bravčový rezeň?“ vtipkoval druhý. Niekoľkí si našu „moslimku“ tajne fotografovali.

Pod Strečnom je MIMORIADNA SITUÁCIA: Do konca mesiaca tadiaľ neprejdete!

Nik sa jej však neprihovoril, ani na ňu neútočil, hoci ju prebodávali pohľadmi – zvedavými, ale aj rozhorčenými. Keď sme neskôr zisťovali, či boli na kúpajúcu sa „moslimku“ sťažnosti, dostali sme zápornú odpoveď.

Čo na kúpanie zahalených žien hovoria Slováci a či je to u nás vôbec povolené čítajte v denníku Plus JEDEN DEŇ a na webe pluska.sk.