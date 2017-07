Vieme, čo spôsobilo, že sa Kristínka (15) spod hladiny viac nevynorila

Krásny slnečný deň sa v pondelok popoludní zmenil na veľký boj o život. Matka s dvomi dcérami, pričom podľa našich informácii ani jedna nevedela plávať, sa údajne chceli ísť naučiť plávať, lenže prudký vodný tok a spodné víry spôsobili, že trojica žien sa prakticky okamžite začala topiť.

„Keď majiteľ reštaurácie pri mlyne, ktorý práve kúsok od nich kosil trávu počul krik otca o pomoc ihneď sa k nim rozbehol. Dve ženy sa mu aj s nasadením vlastného života podarilo vytiahnuť, tretiu však nie. Bola to od nich veľká nezodpovednosť, lebo ak nevedeli plávať do takej nebezpečnej vody ísť vôbec nemali,“ prezradil svedok, ktorý sledoval záchranné práce pri hľadaní nezvestnej Kristínky.

Tú naposledy videli okolo pol druhej popoludní. Snažili sme sa osloviť aj odvážneho záchrancu, k celej udalosti sa ale vyjadriť nechcel. „Nehnevajte sa, nebudem o tom hovoriť,“ stroho odpovedal 42-ročný muž, ktorý svojím odvážnym činom zachránil dva ľudské životy.

Do takej vody nemali ísť

Voda tečúca v okolí mlyna je nielen kalná, ale má aj silný prúd, je pomerne hlboká a najmä má dosť silné spodné víry. „Kúpať sa tu dá, ale iba pre ľudí, ktorí vedia dobre plávať. Je tu nielen silný prúd, ale aj vodné víry a protiprúdy a nevyspytateľný terén pod hladinou. Do takej vody by neplavec ísť určite nemal,“ zamyslel sa Ján Culka, šéf komplexnej centrálnej záchrannej služby z Gabčíkova.

„V kalnej vode nie je vidieť ani na centimeter, takže dno a jeho okolie musím prehľadávať len ručne,“ povedal potápač z Bratislavy, ktorý s kolegom hľadali Kristínku v utorok počas dňa. Popoludní im prišli na pomoc aj ďalší dvaja policajní potápači.

Nezvestné dievča hľadali záchranné zložky už od pondelka nielen po vodnom toku rieky Malý Dunaj ale i po súši. Nasadený bol aj policajný psovod so psom. Pátranie už dva dni prebieha až do neskorých večerných hodín a záchranári prehľadali po vode asi trojkilometrový úsek, no mladé dievča sa im nájsť nepodarilo.

Zosnulá redaktorka RTVS Leona Kočkovičová-Fučíková († 32) vedela, že zomrie: Mrazivá SMS pred smrťou!

Nasadili všetko, čo sa dá

Pátrať po nezvestnej Kristínke pomáhali policajtom a hasičom aj záchranári z Gabčíkova. „Máme tu šesť ľudí a dva člny so sonarom, ktorý sa používa na skenovanie vodného dna. Žiaľ, pre dosť nízku hladinu vody a nebezpečné konáre a korene pod vodou tu nemôžeme použiť vodné skútre ani lepšie sonary. Napriek našej maximálnej snahe sa telo dievčaťa zatiaľ nájsť nepodarilo,“ pridal smutne Ján Culka.

Podľa jeho slov by pri takejto teplote mohla voda vydať telo po 3 až 5 dňoch, ak však bude zachytená pod hladinou, môže to trvať týždne, mesiace ba i roky. Je možné, že prúd telo už odniesol dosť ďaleko od miesta kde zmizlo pod hladinou, ale je možné aj to, že je niekde zachytené o konáre a korene pod vodou, takže nájsť ju nebude vôbec jednoduché.