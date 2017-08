Vychádzkový ostrov Lido: Obľúbené miesto Piešťancov príde o vyše 1 300 stromov!

Lido znamená pre domácich oázu oddychu a rekreačného športu. Ľudia si tam chodia zabehať alebo s partiou na opekačku, ďalší si idú zaplávať vo Váhu. Svoje obľúbené miesta tam majú aj rybári zo širokého okolia. Debatu o stromoch na Vážskom ostrove, známom ako Lido, rozprúdili nedávne pády topoľov pri silnom vetre priamo na konštrukciu lanového mostu pre peších, ktorý spája mesto s ostrovom.

Na likvidáciu sú vytipované stromy lemujúce kanál Váhu na brehu ostrova na ploche takmer 3,5 hektára. „Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky z vlastnej iniciatívy, s vedomím akútneho stavu porastu, vykonal zameranie (inventarizáciu) stromov za účelom výpočtu rentability potencionálneho vykonania obnovy porastu. Bolo zameraných 1350 stromov o celkovom objeme 1500 metrov kubických,“ hovorí Martin Matys z odštepného závodu Smolenice štátneho podniku Lesy SR. Ako spresnil, takmer všetky dreviny na výrub sú šesťdesiatročné topole šľachtené, po jednom percente je zastúpený javor mliečny a lipa malolistá. Topole sú prestarnuté a mali byť vyrúbané už vo veku 40 rokov.

Podľa predbežného plánu, výrub by sa konal na dvakrát. Výrub a ťažba dreva na prvej polovici plochy by bola v januári až v marci, potom by nasledovala výsadba nových sadeníc. O tri roky neskôr by bol výrub zvyšnej plochy. Na uvoľnenom mieste by mali vyrásť duby a javory.

Názory Piešťancov

Čo na takýto radikálny zásah hovoria Piešťanci? „Myslím si, že Lido by malo zostať také, aké je teraz. Odstrániť by sa mali iba stromy, ktoré by mohli niekoho ohroziť, pretože sem chodia aj mladé rodiny s deťmi,“ myslí si Lukáš (35). „Na Lido je veľa starých stromov, ktoré padajú. Či je výrub takéhoto množstvo stromov úmerný rizikám, neviem. Netreba to preháňať. Dobré stromy treba nechať,“ hovorí pani Marika (74). „Bude to veľká škoda a smutná udalosť pre Piešťany. Veľa domácich aj ľudí z okolia tu relaxuje a športuje, v lete dávajú stromy príjemný tieň, mnohých nás viažu k tomuto miestu pekné spomienky,“ dodala Katka (40) Aký je názor kúpeľného hosťa Václava (59) z českého Jindřichovho Hradca: „Je tu nádherné prostredie, dobre som si oddýchol pri Váhu. Výrubu takého množstva stromov nerozumiem. Na prvý pohľad to vyzerá dosť nešťastné riešenie, nie som však odborník. Určite by tu nemala zostať planina.“

Revitalizácia ostrova sa pozdáva viceprimátorovi Piešťan Martinovi Valovi. „Strom je ako človek, svoj vek má ohraničený a preto vítam sanáciu starých topoľov aj pre bezpečnosť ľudí,“ povedal viceprimátor.

Pamiatková zóna zostane zachovaná

Pozemky Vážskeho ostrova patria Slovenským liečebným kúpeľom Piešťany. Podľa hovorkyne kúpeľov Andrey Platkovej, na zvyšnej časti Lido, ktorá je pamiatkovou zónou centra mesta, sa výrub neplánuje.

Plánovanému výrubu 1350 stromov lemujúcich kanál Váhu však musia predchádzať rokovania so Slovenskými liečebnými kúpeľmi Piešťany.