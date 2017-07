Záchranári našli utopenú Kristínku (†15)

Nešťastie sa stalo v pondelok popoludní, keď si trojica žien šla k vodnému mlynu zaplávať, hoci údajne ani jedna z nich to nevedela. Silný prúd vody a víry ich však po chvíľke strhol a začal sa boj o život. Na brehu stojaci manžel topiacej sa najstaršej zo žien a otca ich dvoch dcér, ktoré mali v náhradnej starostlivosti začal volať o pomoc.

Jeho krik, ale aj topiacej sa trojice začul majiteľ blízkej reštaurácie, ktorý obďaleč kosil trávu a ihneď začal konať. S nasadením vlastného života skočil do vody, lenže vytiahnuť z nej sa mu podarilo iba náhradnú matku a jednu dcéru. Kristínke (+15) žiaľ, už pomôcť nedokázal. „Nehnevajte sa, nebudem o tom hovoriť,“ stroho odpovedal 42-ročný muž, ktorému sa aj druhý deň po veľkej tragédii tlačili do očí slzy.

Voda vydala telo

Do hľadania po zmiznutej tínedžerke sa prakticky ihneď zapojili nielen hasiči a policajti, ale aj členovia komplexnej centrálnej záchrannej služby z Gabčíkova a potápači. Ich snaha nebola dlho korunovaná úspechom. „V takej kalnej vode nie je vidieť ani na centimeter, takže dno a jeho okolie sa musí prehľadávať len ručne. Pri takejto teplote by mohla voda vydať telo po 3 až 5 dňoch, ak ale bude zachytená pod hladinou, môže to trvať týždne, mesiace ba i roky,“ skonštatoval v strede týždňa šéf Komplexnej centrálnej záchrannej služby Ján Culka.

Pátranie po utopenej Kristínke bolo však napokon úspešné. Jej telo našli vo štvrtok podvečer asi 400 m od miesta kde sa stratila pod hladinou.