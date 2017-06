Adeline emócie počas toho, ako povedala ÁNO, videli len najbližší

Adela Banášová (36) si s Viktorom Vincze (26) povedali áno už v piatok, takže do kaštieľa v Tomášove, kde sa bude do rána svadobná veselica, prišli už ako manželia Vinczeovci. Manželský sľub zložili podľa denníka Plus Jeden deň v kostolíku vo Svätom Jure neďaleko Bratislavy. Pár dní pred svadbou Adela Šarmu priznala, že netuší, aké emócie sa oboch zmocnia, takže pokiaľ upustili nejakú tú slzu, videli to len najbližší.

Na veselici bude niekoľko desiatok ľudí a o ich bezpečnosť sa má starať ochranka. Podobne ako prednedávnom Pippa Middletonová, aj Vinczeovci dali na svadobnej hostine a zábave stopku deťom, až na malé výnimky.

