FOTO: Odviazali sa! Ktoré herečky sa na festivale najlepšie bavili?

Medzinárodný filmový festival Park Film Fest v Trenčianskych Tepliciach každoročne oceňuje hercov za ich celoživotné dielo.

V dobrej spoločnosti

Tento rok sa laureátkou ocenenia Umelcova misia (AMA) prekvapujúco stala Táňa Pauhofová. Je tak najmladšou herečkou, ktorej sa ušlo pocty pripevniť si tabuľku so svojim menom na Most slávy. Žiari tam vedľa tabuliek hereckých osobností ako Jozef Kroner, Vlastimil Brodský, Gina Lollobrigida či Sophia Lorenová.

S Mekym hral sveter

Druhým laureátom ocenenia Umelcova misia sa za celoživotný prínos, no aj za účinkovanie vo filme Neberte nám princeznú stal spevák Meky Žbirka (64). „Vo filme Neberte nám princeznú to nebolo pre mňa ťažké, pretože moju rolu vlastne hrali dvaja – ja a môj sveter. Dostal som krásny sveter a celý čas som v ňom chodil, neviem, či aj bol nejaký záber bez neho,“ komentoval so svojským humorom svoju najväčšiu hereckú príležitosť obľúbený spevák.

Roztočili to

Aj keď žiadne ceny nezískali, najlepšiu náladu mali zjavne herečky Zuzana Vačková a Andrea Karnasová. Zúčastňovali sa nielen denného programu, keď nevynechali rôzne festivalové podujatia a sledovanie filmov, ale sily im vydržali až do noci a na párty stále sršali výbornou náladou.

Pozrite sa, ako to na prestížnom filmovom festivale vyzeralo.

