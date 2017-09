Kollárove matky detí: Niektoré si užívali leto na luxusných dovolenkách, Balúchová v nafukovacích bazénikoch!

Vo vile podnikateľa a poslanca v americkom Fort Lauderdale sa celé roky striedajú nielen niektoré matky jeho detí, ale údajne aj milenky. Ani toto leto to zrejme nebolo inak, zábermi z Miami sa pochválila Andrea Heringhová aj poslankyňa Petra Krištúfková. Matka zatiaľ posledného Borisovho dieťaťa, speváčka Barbora Balúchová, zapĺňala kontá na sociálnych sieťach fotkami pri „domácich“ bazénoch.

Doma na dvore?

V čase, keď si na Miami užívala Heringhová s tromi deťmi, čo jej závidel aj samotný Kollár, keď pod jednu jej fotku napísal, ako mu je ľúto, že s nimi nešiel, pridávala Barbora na sociálne siete fotky, kde si osviežuje nohy v detskom nafukovacom bazéniku. Od svojich followerov si pýtala aj odporučenie, kde sa kúpať s maličkým dieťaťom. Poradili jej rôzne kúpaliská a akvaparky na Slovensku či v Rakúsku a podľa jej fotiek sa zdá, že mamička osemmesačného Alexandra Jána niektoré z tipov využila.

Doprial jej luxus aj seba

Na rozdiel od nej si Andrea užila nielen Miami, ale aj Borisa – krátko po návrate z USA odleteli na Mallorku. Deň nato, ako zverejnila fotku šťastnej rodinky v exkluzívnom plážovom klube, zavesila Barbora na sociálne siete selfie s opisom, aký je to pocit, keď ste najšťastnejší. Vidno, že si svojho syna užíva a nepotrebuje na to ani prestížne letoviská. Zrejme nejde o to, že by bola „od macochy“, pozvanie od Borisa na dovolenku by asi dostala aj ona. Možno len nechcela ťahať drobca po letiskách, preto uprednostnila leto doma. No fotky jej „sokýň“, ako si užívajú luxusné destinácie aj multiotecka, jej určite nepadli príjemne.

