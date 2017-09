KRÁĽOVNÁ parketu: Petru Vajdovú škandalózna jazda v opitosti nezložila. Dostala do kolien aj kata Ďurovčíka!

Včerajšie živé vysielanie prvej časti šou Let's Dance bolo okorenené čakaním na vystúpenie "hriešnice" Petry Vajdovej (32), o ktorej sa špekulovalo, či vôbec nastúpi. Petru totiž pred tromi týždňami zastavili policajti v Bratislave opitú za volantom. V dychu jej namerali 2,4 promile alkoholu. Zdrvená herečka sa prostredníctvom Markízy po pár dňoch písomne za svoje zlyhanie ospravedlnila blízkym, kolegom aj fanúšikom s tým, že svoju chybu bude ľutovať do konca života.

Premáhala slzy

Ešte predtým, ako vyšla dvojica Vajdová - Belluci na parket, Markíza odvysielala dokrútku, v ktorej sa herečka ešte raz kajala za svoje "skratové konanie" a ešte raz povedala pardón aj svojmu tanečnému partnerovi, ktorý si to podľa nej nezaslúžil... Premáhala pri tom slzy.

Na parket však už vyšla usmiata, perfektne vyzerajúca femme fatale a tango, ktoré odtancovala, bolo bezchybné. Guráž jej určite pridali aj slová moderátorky Adely Vinczeovej, ktorá ocenila to, že Petra sa neskrýva. "Hoďte si lampou alebo kameňom, kto neurobil chybu," dodala.

Cítila nepokoj

Živé vysielanie dopadlo pre pár Vajdová - Belluci na výbornú, tango zatancovali naozaj famózne. Keď dotancovali, Adela sa Petry opýtala, ako sa cíti. "Cítim sa vytancovaná, ale mám v sebe nepokoj..." narážala na alkoholovú kauzu. Adela ju podržala opäť: "V každom z nás je pochopenie, súcit..."

Poklona od porotcov

Porotca Petr Horáček ju pochválil tiež: "Petra, nepokoj patrí k tangu, takže ak si cítila nepokoj, tak tam bol správne. Bolo to najlepšiš číslo večera, tango aké má byť." Podobne sa vyjadrila aj Zuzana Fialová a Tatiana Draxler. Krivé slovo nepovedal ani porotca, ktorý má úlohu kata, Ján Ďurovčík. Jeho hodnotenie oplývalo superlatívami. Všetci dokopy dali Petre a Fabiovi také hodnotenie, ktoré ich vystrelilo na prvé miesto v hodnotiacej tabuľke.

Odľahlo jej

Na otázku moderátora Martina "Pyca" Rauscha či jej už čiastočne odľahlo, Petra s úsmevom povedala: "Určite áno, lebo nielen ja ale aj veľa ľudí čakalo na tento večer." Dodala ešte, že si nesie so sebou svoju vinu ale nebude ju v súťaži vkladať do tanca. Aj Pyco sa na záver vložil do istého druhu psychoterapie a na kameru povedal: "Čím dlhšie sa udržíte v súťaži, tým, bude Petra šťastnejšia." Na herečke bolo vidno, že jej naozaj odľahlo a dokonca si zakričala od radosti s rukou nad hlavou.

Vyhráte to!

A podľa reakcií divákov na facebooku sa zdá, že súťaž už teraz vyhrali: "Je to tiež len človek, ktorý si zaslúži druhú šancu, Klobúk dole že to nevzdala a postavila sa všetkému čelom no a výborný výkon, Odvážna mladá žena, nech hodí do nej kameň ten, kto v živote nepochybil, Dúfam, že vyhrajú, Asi nechápete že každý človek môže urobiť chybu koľkým ľuďom sa to stalo čo nie sú známi a chodia do práce, Toto je víťazný pár!​" - taká bola väčšina komentárov. Zdá sa, že Petrin nebezpečný prešľap, ktorý jej televízia dala možnosť oľutovať aj v priamom prenose, jej popularite neublížil, naopak. Odľahlo nielen extra citlivej Petre, ale aj tvorcom šou... Každý ju chce vidieť tancovať.

