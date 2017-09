MTV Video Music Awards 2017: Súboj poprsí a nechutne chlpatá Jacksonova dcéra!

Stavili na odvážnosť! Nie je nič výnimočné, že zahraničné krásky berú udeľovanie cien ako obrovskú udalosť, ktorá si vyžaduje aj róby od tých najlepších módnych návrhárov. Každá z nich chce vyzerať čo najlepšie a zaručeným návodom ako docieliť pozornosť médií či fotografov je, že si na seba oblečú čo najodvážnejší outfit.

Napratané výstrihy

Na hlboké výstrihy tento rok stavila aj modelka Heidi Klum, ktorá starne do krásy a má sa ešte stále čím pochváliť. Naprataný výstrih predviedla aj speváčka Nicki Minaj, ktorá síce vyzerala ako latexový cukrík, no fantázii sa medze nekladú. Po nápaditých šatách siahla aj jej kolegyňa Katy Perry či v čiernej čipke zaujala aj Demi Lovato. Každopádne sa bolo na čo pozerať!

Šikovný ťah?

Horšie to už bolo s dcérou zosnulého Michaela Jacksona, ktorá síce v róbe od Christiana Diora zahviezdila, no jej výzor mal obrovské ale. Krásna Paris si totižto zabudla oholiť či vydepilovať nohy a podpazušie. Otázne je či na to pozabudla neúmyselne alebo to bol dobre premyslený mediálny ťah, ktorý ju dokonale zviditeľnil. Ako sa hovorí, aj zlá reklama je reklama... V tomto prípade však jemne nechutná.

