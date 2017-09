Partneri Juraj Loj a Zuzana Kanócz: Aj oni si prešli krízou!

Juraj Loj a Zuzana Kanócz tvoria sympatický pár už vyše desať rokov. Netaja, že prekonali aj krízu, ktorú herečka riešila odchodom na jazykový pobyt do New Yorku. Dnes ich spájajú už dve deti, syn Lucas (4) a dcéra Izabella (1,5). Málokto tušil, že sú už dlho zasnúbení. „Zasnúbili sme sa pred piatimi rokmi. Bolo to z emočného popudu. Zuzka robila dobročinnú akciu pre africké deti, ktoré naozaj nemajú čo jesť ani si čo obliecť, volalo sa to Viac než šperk. Bolo mi to veľmi sympatické a jednoducho som ju chcel požiadať o ruku,“ opisuje Juraj, čo bol impulz, aby kúpil prstienok a požiadal partnerku o ruku.

Romantické zásnuby sa konali na malom kopci pri kostolíku, kde Juraj vyrastal. Zuzka si myslela, že idú na piknik. O to väčšie bolo jej prekvapenie, keď vytiahol prsteň. Bola dojatá. „Nikdy sme však neriešili, že sa budeme brať. Obaja sme nastavení tak, že keď máme byť spolu, tak budeme. Nepotrebujeme na to sobáš,“ vysvetľuje herec. Proti inštitúcii manželstva však nemá žiadne výhrady ani odpor. „Jednoducho nemám potrebu týmto spôsobom spečatiť náš vzťah. Na to, že si dôverujeme, nepotrebujeme papier ani prstienok. Náš sobáš sú naše deti,“ dodáva rozhodne dvojnásobný otec.

Zuzanu aj oblieka

Juraj má svoju partnerku po toľkých rokoch naozaj v oku – celú, až po končeky prstov. Pri kúpe zásnubného prsteňa išiel na istotu a presne trafil veľkosť. „Zuzku poznám, kupujem jej aj oblečenie. Viem trafiť jej vkus na osemdesiat-deväťdesiat percent,“ prekvapil nás seriálový Martin Rozner. Priznal, že jeho Zuzka má síce viac štýlov, ale vždy vie odhadnúť, čo jej pristane. „Teraz má obdobie, že nosí voľnejšie veci, také éterické, ale rada sa oblečie aj elegantne. Mne sa páči vo všetkom,“ tvrdí spokojne. Predsa len, najradšej na svojej milovanej polovičke vidí voľné nohavice a blúzky. „V tom sa mi veľmi páči. Ale aj v šatách, pretože tie zvýrazňujú ženskosť,“ dodáva.

Tajomstvo bodkovaných nohavíc

Naopak, Zuzana by vkus svojho partnera zrejme netrafila. „Mám špecifický vkus. Páčia sa mi veci, ktoré sú nevídané, uletené, ako napríklad moje bodkované nohavice,“ smeje sa herec. Práve v nich sa stal terčom úsmevnej kritiky a mnohí označili jeho obľúbený outfit za pyžamo. Juraj dokonca priznáva, že sa s tým na istý čas aj stotožnil. „Potom som si však povedal, že sú to krásne nohavice, ktoré mám rád a budem ich nosiť. Sú od jedného návrhára z Florencie. Podstatné je to, že človek je šťastný v tom, čo má na sebe, a nech tak ide von,“ uzatvára herec tému módy.

