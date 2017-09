Prečo mala Nela Pocisková chuť plakať? Prezradila ďalší intímny detail prvej dovolenky!

Speváčka a herečka si nedávno užila s partnerom Filipom Tůmom (39) a ich prvorodeným synčekom Hektorom prvú spoločnú dovolenku. Kým si mohli dosýta užívať krásy španielskeho ostrova, museli sa popasovať s viacerými problémami. Teší sa však tomu, že ich syn začal prvýkrát chodiť.

Dokážete celý deň preležať na pláži alebo ste skôr aktívnejšia a chcete toho veľa vidieť?

Ležať na pláži a nič nerobiť neprichádza do úvahy a s malým dieťatkom sa nedá ani objavovať miesta, kultúru, pamiatky. Kedysi som rada ležala pri mori, a keď som zasa bola v nejakom meste alebo metropole, rada som chodila a pozorovala. Teraz je celá dovolenka len o tom, aby bolo dobre malému.

Zažili ste na dovolenke niečo nezabudnuteľné?

Každý deň s malým je nezabudnuteľný, ale keďže presne na tejto dovolenke začal sám chodiť, myslím, že si ju budem pamätať navždy.

Patrí Hektor k živím alebo k tichším deťom?

K veľmi živým. Je stále v pohybe, všetko ho zaujíma a už teraz je to osobnosť, lebo nenávidí akékoľvek obmedzovanie svojej slobody, pohybu alebo všetkého, čo si v danej chvíli predstavuje.

Ako vyzeral váš režim? Dokázali ste si pri drobcovi aj oddýchnuť?

Prvý deň, ten cestovný, bol naozaj vyčerpávajúci. To bolo veľa už aj na mňa a nie na takého malého drobca, takže, priznám sa, trvalo mi pár dní, kým som si začala uvedomovať, že som niekde inde a ako to tam vlastne vyzerá. Asi po dvoch dňoch som sa už nastavila na režim, že som mimo domu, zmenila som prostredie. Veru, už to nie je oddych a s malými deťmi asi ani tak skoro nebude. Stále ide o jeho potreby, režim, spánok, prispôsobovanie, a keďže sa v noci budí, je to o to ťažšie.

Plánujete v najbližšom čase aj dovolenku vo dvojici?

My sme už traja a plánujeme veci v trojici.

Prejedáte sa na dovolenke?

Skôr len tak hovorím, že teraz to neriešim. Zbožňujem sa dobre najesť a podľa mňa to patrí k vychutnávaniu života alebo pekných momentov. Tak sa aj správam. Snažím sa vždy si objednať niečo zaujímavé, objavujem, ochutnávam a užívam si to, kým môžem.

Čo sa týka stravy pre malého, patríte medzi „biomamy“?

Nemyslím si to, ale veľmi si dávam záležať na tom, odkiaľ mám potraviny pre malého a či sú kvalitné. Snažím sa, aby mal pestrú a vyváženú stravu.

Dojčíte. Názory ľudí na to, či je dojčenie na verejnosti vhodné alebo nie, sa rôznia. Aký je váš postoj?

Je ti veľmi individuálna vec. Myslím si, že to nie je hodné odsudzovania, pretože každá žena má právo na svoj názor a na to, čo cíti! Zo svojej skúsenosti viem, že odkedy malého dojčím, majú pre mňa moje prsia úplne inú „úlohu“ a nevnímam to vulgárne. Nie som však typ, že by som ich ukázala hocikde, no nemám absolútne nič proti tomu. Vnímam to ako prirodzenú vec .

Kto vám s malým najväčšmi pomáha a dáva vám rady?

Pomáha mi rodina, rodičia, teta, Filipova mamina aj jedna úžasná laktačná poradkyňa Andrejka Poloková. Spoznala som ju úplne náhodou, keď sa malý narodil, a dodnes sa s ňou o všetkom radím.

Máte vo Filipovi úplnú oporu a nebojíte sa nechať Hektora dlhší čas len s ním?

Filip je jediný, s kým sa absolútne nebojím malého nechať. Dôverujem mu vo všetkom, vie sa krásne postarať a majú nádherný vzťah. Malý je s ním veľmi šťastný a ja som šťastná, keď je malý spokojný.

Ak vás niečo zaskočí ohľadom dieťaťa, kto je ten s triezvejšou hlavou, ktorý nespanikári?

To bude zrejme Filip, keďže ja som extrémne citlivá. Veľa vecí, najmä keď sa malý narodil, som prežívala až príliš vážne. On bol ten, ktorý mi vravel, že my sme za všetko zodpovední a my musíme byť tí silní, ktorí sa musia postarať o malého a nie sa rozrušovať. Také mamičky ako ja to zrejme prežívajú inak.

Viete už dnes povedať, kto z vás bude prísnejší, a, naopak, kto ako rodič nastaví plece na slzy?

Veľmi ťažká otázka… Sama nepoznám odpoveď. Myslím si, že to bude vždy prirodzene rozdelené. Obaja sme empatickí a citliví rodičia, niekedy tvrdšie zasiahne jeden, inokedy druhý. Azda sa budeme vo všetkom dopĺňať.

Máte niečo, čo by ste si zo svojho domova a výchovy chceli s istotou preniesť aj do svojej rodiny?

Vzťah medzi mnou a mojimi rodičmi, lásku, zázemie, bezpečie!!!

Otázka, ktorá musí padnúť... Plánujete svadbu?

Momentálne to neriešime.

Premýšľali ste nad tým, kedy sa vrátite do práce?

Síce teraz nerobím žiadny veľký projekt, v podstate však stále niečo mám – idem odspievať alebo urobiť rozhovor, fotografovať sa, takže nejaký návrat nevnímam. Keď príde správna chvíľa, vezmem aj väčší projekt. Potom sa možno bude zdať, že už som sa vrátila.

