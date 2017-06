Producentka Wanda Adamík Hrycová šokuje: V posteli má iných chlapov! Čo na to jej manžel?

Wanda (39) porodila troch chlapov – Artema (4,5), Vadima (2,5) a štvormesačného Nazara. Priznáva, že niekedy je toho na ňu priveľa, no nič by nemenila. Hoci sa hovorí, že materská dovolenka je pre ženu oddych, Wanda, ako mnohé iné mamičky, sa nad tým len pousmeje. Podľa nej je to poriadna „fuška“ a dokonalé načasovanie dňa, aby postíhala všetko, čo musí.

Blázinec

Pri troch deťoch sa to inak ani nedá, zvlášť, keď stále pracuje. „Je to veselé. Keby som sedela len doma pri deťoch, tak by to bolo podstatne jednoduchšie. Lenže my sme dokončovali film a to bol blázinec, ktorý som nemohla odložiť. Preto som musela všetko okolo svojich úžasných detí skoordinovať. Chvalabohu, že mám skvelých ľudí, ktorí mi pomáhajú,“ teší sa Wanda, ktorá má kvôli trom synom rozpísané denné časové plány. Tie sa síce občas menia, no niektoré hodiny sú také stabilné, že by ich nezmenil nikto.

Dali jej zabrať

Producentka je dnes už skúsenou matkou, ktorú asi neprekvapí nič, no pri príchode prvorodeného syna na svet zažila doslova turbulencie.

„Bola to obrovská životná zmena, všetko sa mi otočilo hore nohami a nič nefungovalo ako dovtedy. Priznávam sa, že to bolo pre mňa peklo. Všetko sa upravilo až štyri mesiace po jeho narodení. Našli sme si spoločný systém a potom to už bolo super,“ smeje sa s odstupom času.

Krátko po narodení Artema už čakala druhého syna Vadima, ktorý im zorganizovanú domácnosť nanovo rozhádzal. „Zmätok a chaos nastali u nás doma po druhýkrát. Do toho sa pridala žiarlivosť prvorodeného syna, no všetko sme v pohode zvládli. Dnes majú úžasný vzťah,“ teší sa trojnásobná mamička.

O treťom ani nevie

Wanda je žena činu, a tak ako neobsedí na jednom mieste, nestačili jej ani dvaja synovia. Pred štyrmi mesiacmi im do rodiny pribudol najmenší Nazar, ktorý je vraj hotový anjel. Wanda priznáva, že to s ním má najjednoduchšie. „Kto zvládne dve deti, ten zvládne aj tretie. Už medzi tým nie je rozdiel!“ tvrdí.

Skončia teda spolu s manželom Marekom pri troch ratolestiach? „Samozrejme, nie som samovrah,“ smeje sa schuti a jedným dychom dodáva, že ďalšie dieťa by už ani neuživili, keďže jej chlapci sú už teraz poriadni „papkáči“. „Som zvedavá, čo bude v puberte...“

Čínska pestúnka

Aj keď je najstarší Artem v škôlke, Wandu na každom kroku sprevádza malý Nazar, ktorého ešte stále dojčí. Prostredný Vadim trávi dni buď s ňou, alebo s pestúnkou. Od septembra však pôjde do škôlky aj on.

Hoci je Wanda presvedčená, že deti sa majú predovšetkým hrať, ani krúžky po škôlke nie sú na škodu. „Artem chodí z vlastnej iniciatívy raz do týždňa na hudobnú výchovu a obaja chodia pravidelne na čínštinu,“ prekvapuje. Prečo práve čínština? Nie je to práve najjednoduchší jazyk... „Obaja vyrastali s čínskou pestúnkou, takže aby túto reč nezabudli, chodia na akúsi ,udržiavačku‘.“

Preplnená posteľ

Spánok je pre každú matku to najdôležitejšie, zvlášť pre Wandu, ktorá dva či tri dni do týždňa venuje aj práci. Je vôbec reálne vyspať sa pri troch malých deťoch?

„Spánok sa dá dosiahnuť iba tak, že deti spia s nami v posteli. Spával s nami aj prvý, aj druhý syn a inak to nie je ani pri treťom. Vždy keď v noci zamrnkali od hladu, dala som im prsník a bol pokoj. Artem a Vadim už spia sami, no neviem, kedy sa to udeje, ale ráno sa v manželskej posteli budíme piati,“ prezrádza Wanda, ktorá to s Marekom synom neodopiera. Práve naopak. Aspoň nemajú pocit odlúčenia a privilegovania najmladšieho.

No aby toho Wanda nemala málo, štyrikrát do týždňa chodí poctivo makať k osobnej trénerke, aby sa opäť dostala do formy. Dodržiava stravu a túži zhodiť ešte aspoň desať až pätnásť kilogramov. Pri jej cieľavedomosti a húževnatosti to však bude hračka...

