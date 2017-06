Roman Juraško: Tak toto by o sebe nepovedal hociktorý CHLAP

Moderátor Roman Juraško sa vo svojom povolaní našiel, netají, že je rád spontánny a miluje improvizáciu. Dokázal to aj počas sobotňajšieho AVON Pochodu, ktorého je ambasádorom, keď sa zapojil do talk šou, vedenou markizákom Borisom Pršom. Ten sa aj jeho v jednom momente opýtal, či niekedy riešil, čo si o ňom ostatní myslia. Roman zareagoval: „Človek sa musí naučiť žiť sám so sebou a ľúbiť sám seba. Nie však v prehnanom zmysle slova, ale tak zdravo. Každý je osobnosť, každý je individualita a každý človek má svoj mikrosvet, v ktorom je sám sebe pánom a nemal by sa nechať prevalcovať negatívnou energiou zvonka. Len ak ľúbite seba, dokážete ľúbiť aj ostatných.“

Po tejto užitočnej a pravdivej úvahe to dokázal aj na svojom príklade. A veľmi otvorene dokázal, že si vie urobiť žarty aj sám zo seba: „Tiež som kedysi rozmýšľal, čo si ľudia o mne myslia, riešil som, že som štrbavý... Veď sa na mňa pozrite, vyzerám ako kôň svojím spôsobom,“ obrátil sa s úsmevom na publikum a ukázal široký úsmev. „Ale už som sa posunul, mám rád svoje veľké zuby a aj priezvisko sa mi hodí: Jurášek z Popolušky... Naučil som sa s tým žiť, a nielen to, je to súčasťou mňa samého. A som v pohode, som šťastný, veselý a príjemný...“ podotkol a so smiechom dodal: „Teda občas.“

Pohodový Roman si urobil žarty aj zo svojej chudej a vysokej postavy: „Som taký mierny európsky nadpriemer, mám stoosemdesiatšesť centimetrov. Televízia skresľuje, lebo prišla raz ku mne jedna dáma a hovorila: V telke si taký svalnatejší, ty chriašteľ. No áno, som...“ hodil rukou moderátor, ktorý ak nejaké komplexy aj má, rozhodne ich nevidno. Napokon, vedľa seba má krásnu partnerku a pokiaľ sa jeho medzierka medzi zubami páči aj jej, tak je všetko v poriadku.

