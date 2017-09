Šokujúce FOTO: Odhalili sme, čo sa skrýva za mladistvým vzhľadom Heleny Vondráčkovej!

Roky rokúce sa špekuluje ako je možné, že sedemdesiatnička so zlatom v hrdle vyzerá stále mladistvo. Niektorí sú presvedčení, že Helena Vondráčková podľahla plastickým operáciám, iní zase, že za to môže dobrá genetika. Aká je teda pravda?

Účes odhalil tajomstvo?

Na DOD televízie Markíza Helena opäť potvrdila, že rozhodne nepatrí do starého železa a bez problémov dokáže na javisku konkurovať aj o generáciu mladším kolegyniam. V obtiahnutých lososových džínsoch vynikli jej dokonalé nohy a o šik výzor sa postaral aj vypnutý účes.

Ten však známu speváčku jemne zradil a odhalil to, čo malo zrejme zostať ukryté. Malé jazvičky za ušami! Tie jemne pripomínali také, aké zostávajú po liftingu tváre. Či to je naozaj z toho alebo ide o niečo úplne, vie len samotná speváčka. I keď plastickú operáciu nikdy nepotvrdila, no ani nevyvrátila...

„Často sa ma pýtajú na kozmetické úpravy. Nebudem nikomu rozprávať, čo mám alebo nemám, ale myslím si, že každá žena, ktorá trpí komplexom kvôli vzhľadu a je možné to zmeniť, tak by to mala urobiť. Koniec koncov, dnes je úplne bežná záležitosť a u nás je plastická chirurgia na špičkovej úrovni. Prečo to nevyužiť?,“ vyjadrila sa pre české médiá Vondráčková.

