Spevák Sean Paul bol na Slovensku: Vieme, kde strávil hodiny pred koncertom!

Zdá sa, že spevák si naše hlavné mesto pred víkendovým vystúpením na festivale Uprising poriadne naštudoval a dobre vedel, kde si to má ako turista namieriť. Bratislavu si preto dosýta užil na jednom z najkrajších miest, a to konkrétne v reštaurácii s kokteil barom v jednom- Sky Bar&Restaurant. A my vieme podrobnosti!

Jedlo aj drinky

Ide o miesto s najkrajším výhľadom na Bratislavu, kde sa podávajú tie najlepšie miešané drinky. Tým neodolala aj samotná hviezda a aby bol jeho gastronomický zážitok kompletný, pochutnal si aj na iných špecialitách. „Sean Paul bol ako hosť veľmi zdvorilý a milý. Spoločnosť mu robila partia piatich ľudí a zdržali sa u nás približne dve hodiny,“ prezradil nám exkluzívne manažér Sky Bar&Restaurant Anton Velich. A na čom konkrétnom si zgustla hviezda hitu I´m Still In Love With You či songu Give It Up To Me? „Všetci pili svieže nealko kokteily a takisto si dali aj naše thajské jedlo, ktoré im veľmi chutilo,“ dozvedeli sme sa priamo zo zdroja.

Spevák bol natoľko ústretový a ochotný, že si so zamestnancami kokteil baru a reštaurácie aj ochotne zapózoval. Sean je skrátka profesionál ako sa patrí!

