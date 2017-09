V Let's Dance bude tancovať sexi šéfkuchár. Neuveríte, ktorý známy moderátor ho objavil

Nahovoril ho Pršo

Najmenej známou tvárou súťaže bude mladý šéfkuchár z luxusnej bratislavskej reštaurácie. Ako sa tam dostal, keďže nemá so šoubiznisom nič spoločné? On nám však prezradil, že to tak celkom nie je. „Veľa známych ľudí sa k nám chodí najesť, herci, speváci, politici. Ale ak mám povedať pravdu, veľký podiel na tom, že som v šou, má markizák Boris Pršo. On prišiel s tým nápadom, že by som bol dobrý adept. Poznáme sa z Telerána, kde sme spolupracovali. Zjavne sa so štábom, ktorý k nám takisto chodí jesť, zhodli, že to môžem skúsiť.“

Verný panvici aj žene

Spočiatku mal obavy, ale jeho heslom je, že človek by sa mal chopiť každej príležitosti. „Nové veci nás posúvajú. Hlavne sa teším, že sa naučím tancovať, pretože sa mi to páči, ale vôbec to neviem. Aj keď kondíciu mám dobrú, keďže hodiny stojím v kuchyni. Ale toto je iná makačka.“ Je pripravený aj na medializáciu? „Presne toto sme preberali s Borisom, pretože som bol zvedavý, čo všetko to obsahuje. Viem však, že aj keby sa čokoľvek malo udiať, aj o päťdesiat rokov budem v kuchyni pri panvici a stále s tou istou ženou.“ Michal je totiž ženatý. „Viem, že ma ľudia budú spoznávať a medializácia mi možno naruší súkromie, ale môžem dať ruku na srdce, že som šťastne ženatý a svoju manželku nadovšetko milujem. Takže si nemyslím, že by nám to malo narušiť vzťah. Šou beriem ako prácu a jedinečnú príležitosť zažiť niečo iné, spoznať ľudí a hlavne naučiť sa tancovať!“

