VIDEO: Hysterická Silvia Šuvadová! Prečo kričala na svojho priateľa?

Silvia sa dlhé roky venuje spiritualistike, vďaka čomu pôsobí vždy vyrovnaným, pokojným dojmom. Máme však video, kde hystericky kričí a to dokonca na svojho partnera Romana Neczliho! Čo sa medzi nimi stalo?

Zistili, že je normálna

Herečka mala byť v týchto dňoch už vo svojom americkom domove - Los Angeles, no zrušila letenku. Mala na to vážny dôvod, dôkazom je spomínané video. Stretla sa totiž s programovým riaditeľom televízie JOJ a keď ho "presvedčila", že je úplne normálna, získala rolu v seriáli. „Do mojej cesty prišiel strážny anjel v podobe programového riaditeľa Rolanda Kubinu. Stretli sme sa a na vlastné oči zistil, že som normálna,“ smeje sa Silvia. Uvedomuje si, že najmä kvôli jej duchovným videám si mnohí ťukali na čelo a považovali ju za blázna. „Pán Kubina teda zistil, že nie som šibnutá a povedal ich režisérom, ktorí sa najprv zľakli že by mali so mnou pracovať, nech ma nesúdia podľa toho, v čo verím. Nech si každý verí v čo chce a nech si najprv pozrú moje herecké práce cez päťminútový zostrih, takzvaný demo real. Ukázal im to a hneď ma obsadili do epizódy seriálu Čert nikdy nespí,“ teší sa blondínka.

Pomohol jej vesmír a priateľ

V uplynulých dňoch teda Silvia natáčala svoje scény, no predtým sa musela naučiť texty. Vedela, že ju nečaká prechádzka ružovou záhradou, išlo totiž o silné scény plné hádok, žiarlenia a plaču. „Mojim partnerom je Marek Ťapák. Boli sme ako súťažiaci kedysi na Pevnosti Boyard a tiež na Filipínach na Celebrity Campe, takže sa poznáme dobre. Je veľmi milý, sympatický, teším sa na to, ako nám to pôjde. Ale bude to náročné,“ povedala nám pár dní pred nakrúcaním.

Poprosila božstvo

Pri učení textov jej pomohol partner Roman a taktiež "vyššie sily". K tomu, ako sa na pľaci donútiť na povel rozplakať, si Silvia pomáha – ako je to u nej už zvykom vo všetkom – meditáciami. „Posledný krát keď som točila v Amerike film a mala som tam veľmi veľa plakať, išla som do meditačného stavu a poprosila som božstvo o to, aby cezo mňa išlo to, čo má ísť. A podarilo sa mi rozplakať keď to bolo potrebné. V Amerike robia method acting, napríklad Dustin Hoffman je method actor. Znamená to, že keď má herec cítiť bolesť zuba, tak si ho ide dať vytrhnúť, aby si to pamätal a na pľaci reálne tú bolesť zahral. Sú herci, ktorí strašne trpia a potom im začne preskakovať v súkromnom živote. Takže ja dopredu netrpím,“ vysvetlila s úsmevom herečka.

Pozrite si ako to vyzeralo, keď sa Silvia učila texty.