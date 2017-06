VIDEO: TAKTO ste Petru Polnišovú ešte nevideli! Pri natáčaní nového filmu si užíva podmienky ako v Hollywoode

Dvojdielny film Mária Terézia bude stáť šesť miliónov eur a podieľajú sa na ňom verejnoprávne televízie zo Slovenska, z Česka, Maďarska a Rakúska. Medzi našimi vyvolenými sú Petra Polnišová (41), Táňa Pauhofová (33), Rebeka Poláková (31), Zuzana Mauréry (48), Alexander Bárta (41) či Milan Ondrík (37). Nakrúcalo sa na rôznych zaujímavých miestach.

Vtipná rečová bariéra

Petre Polnišovej sa konečne ušla seriózna úloha grófky von Graben. „Pozvali ma na konkurz a som veľmi šťastná. Mám rada históriu a rada čítam historické romány. Predsa len, Mária Terézia bola veľká osobnosť a byť súčasťou zmapovania jej života je úžasné,“ pochvaľuje si herečka. Vtipné situácie nastávajú aj na pľaci, keď každý umelec hovorí svoju repliku v inom jazyku. „Minule jeden kolega Maďar povedal niečo v rámci improvizácie. Samozrejme, vôbec som netušila, že povedal niečo mimo scenára, tak som ďalej hrala odušu a hovorila svoj text. Potom sme sa na tom veľmi smiali,“ hovorí s pobavením Petra.

Ako v Hollywoode

Všetci slovenskí umelci sa zhodujú na tom, že je to pre nich veľká skúsenosť. „Prvýkrát zažívam ozajstnú filmovačku, takú so všetkým, čo k tomu patrí. Servis je naozaj super. Na niektorých miestach sme mali k dispozícii aj karavan. Nie je to však žiadny luxus ani márnotratnosť. Keď čakáte na záber, ktorý budete natáčať o tri hodiny, je skvelé, že sa máte kde zložiť,“ pochvaľuje si Alexander Bárta. Úlohu radcu Márie Terézie získal tak ako ostatní – konkurzom. Alexander má najviac scén s hlavnou hrdinkou, ktorú stvárňuje rakúska herečka Marie-Luise Stockingerová. „S ňou sa dohovorím po anglicky a s režisérom Robertom Dornhelmom, ktorý je Rumun, zasa po maďarsky,“ vysvetľuje herec.

Kostýmy sú fuška

Všetky kostýmy sú šité na mieru a z rozpočtu odkrojili významný kus financií. Okrem niekoľkých vrstiev oblečenia sa herci musia v teple popasovať aj s parochňami, ktoré si nemôžu zložiť po celý deň. Dokonca ani počas prestávok. „Parochňa je otrava, ale je to nevyhnutnosť,“ konštatuje Alexander Bárta. Kým ho maskérky upravia do podoby grófa Kinského, trvá to tridsať až štyridsať minút. Jeho kolegyne strávia pred zrkadlom minimálne raz toľko času.