Aj vám zničili slnečné lúče pleť? Máme pre vás skvelé tipy ako ju opäť vyliečiť

So slnečnými lúčmi prichádza aj krajší pohľad na svet. Vďaka slnečnému žiareniu dostávame do seba vitamín D, ktorý vraj prospieva psychike, aj pohľad na opálené stehná je oveľa optimistickejší než na bledé. Lenže ak ste to cez leto s radostným vystavovaním slnku preháňali, pokožka sa tomu veľmi neteší.

Slnečné riziká

Určite ste si všimli, že v lete máme o čosi výraznejšiu vrásku hnevu, vrásky okolo očí aj okolo úst a pleť sa scvrkne ako nepovšimnuté jabĺčko. „Vplyvom nekontrolovaného opaľovania dochádza k zmenám na úrovni DNA. Dochádza k atrofii, teda k stenčovaniu pleti a k degenerácii elastických vláken. Pokožka stráca pružnosť aj schopnosť zachytávať vodu. Následkom týchto javov sa dehydratuje, láme sa a vznikajú vrásky hlavne v mieste výraznejšej mimiky,“ vysvetľuje dermatovenerologička Zuzana Kožuchová. Odborníčka upozorňuje, že okrem toho sa zo slnka tvoria aj neestetické presvitajúce cievky a vzniká ochorenie rosacea.

Hydratácia na tanieri

Okrem dostatočného množstva vody jedzte potraviny s obsahom omega-3 mastných kyselín, ako ryby, orechy, zelený čaj, avokádo, čučoriedky, maliny a jahody.

Prvá pomoc

Z domu

Základnou prevenciou sú kvalitné ochranné krémy, ktoré by ste mali používať celý rok. Treba si nimi pravidelne ošetrovať tvár, krk, dekolt a ruky. A po lete, ak si chcete dať pleť dokopy a mať ju opäť krásne žiarivú, sa zamerajte na hydratáciu. „V rámci domácej starostlivosti sú to hydratačné séra, ľahké krémy s vysokou hydratačnou schopnosťou,“ radí Zuzana Kožuchová.

Zo salóna

Z estetických zákrokov je podľa lekárky vhodné vybrať si aplikáciu kyseliny hyalurónovej, konkrétne mezoterapiu – mezolift, ktorý pleť dostatočne rehydratuje, zregeneruje a rozjasní.

Triky starých mám

„Klientkam dávam za vzor naše staré mamy, ktoré sa pred slniečkom aktívne chránili nosením štýlových klobúkov a opálenú pleť považovali za spoločensky neprijateľnú. Preto práve u nich môžeme vidieť krásnu pleť bez pigmentových škvŕn, popraskaných cievok a vrásky sú menej prehĺbené a prirodzené,“ dodáva na záver s úsmevom.

Toto sa naučte!

Ak chcete pleť hydratovať, nanášajte pleťový krém na vlhkú pokožku. Tak v nej zafixujete vodu.

Do pokožky dostanete vodu aj vďaka olejom. Na pleť je skvelý kokosový. Nebojte sa ho, aj keď máte trošku mastnejšiu pleť. Vždy ho však nanášajte na vlhkú kožu. Keď vyjdete zo sprchy, neutierajte sa. Chvíľku počkajte a natrite si ním celé telo. Krásne vonia a pokožka je po ňom vláčna a rozjasnená.

Vyskúšajte božské vajíčka. Intenzívne ošetrujú a hydratujú. Zanechajú pery hebké a vláčne s jemným leskom. Ovocná vôňa poteší vaše zmysly. Rozmaznávajte svoje pery vôňou malín & červeného jablka alebo ich osviežte príjemnou vôňou čerstvej mäty.

