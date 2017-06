Oriflame spustil veľkú BEAUTY TOUR po Slovensku: Učíme ženy, ako byť krásne

Spoločnosť Oriflame Slovensko sa vydala s vizážistkou Luciou Šenkovou, alias Lussimakeup, na tour po Slovensku, aby spoločnými silami učili ženy, ako sa správne nalíčiť. „Šnúra krásy“ sa začala v Košiciach a pokračuje po krajských mestách smerom k Bratislave, kde sa 14. júna 2017 skončí. Kurzov líčenia v hodnote 300 eur sa zúčastňuje vždy 10 žien, ktoré boli vyžrebované z daného kraja na základe súťaže na sociálnej sieti.

Máme málo času pre seba

Prečo Oriflame takúto „šnúru krásyʺ zorganizoval? „V dnešnej uponáhľanej dobe sme starostlivé matky, chápavé partnerky a zodpovedné kolegyne, no v prvom rade zabúdame byť ženami. Máme príliš málo času len pre seba, čo nie je dobré. A práve to nás motivovalo zorganizovať kurzy líčenia, ktoré majú ženám ukázať, že nájsť si každý deň chvíľočku pre seba nie je na škodu,“ vysvetľuje zámer BEAUTY TOUR marketingová riaditeľka Oriflame Slovensko Lenka Štefániková.

K rovnakému názoru sa prikláňa aj vizážistka Lussi, ktorá slovenské ženy vyzýva: „Nebuďme príliš skromné a uchmatnime si čas aj pre seba!“ Účastníčky kurzov najprv zasvätí do problematiky z teoretického hľadiska, potom príde na rad prax. „Dievčatá sa naučia najnovšie trendy v líčení, výstavbu mejkapu a to, aby si ho vedeli spraviť tak, aby im vydržal. Ďalej im ukážeme aj to, ako tvár napríklad správne presvetliť... Získajú základy typológie tvárí, farieb, osvoja si správnu techniku líčenia,” vysvetľuje priebeh kurzov vizážistka Lussi.

Vzhľad predáva

Podľa vizážistky Lussi je dnes vzhľad veľmi dôležitý, ba dokonca často dôležitejší ako ostatné... „Nebolo to vždy tak, ale v posledných rokoch sa verejnosť veľmi sústredila na to, ako kto vyzerá, ľudia sa, žiaľ, hodnotia viac podľa vzhľadu ako podľa schopností. Aby sa nám v tejto ,džungli´ podarilo prežiť, musíme sa o seba starať,” hovorí a dodáva, že líčenie je istým spôsobom veda a je nutné ovládať aspoň základy techniky skrášľovania sa. „Čím ma žena viac znalostí o dekoratívnej kozmetike a technike líčenia, tým menej času strávi pri rannom rituáli v kúpeľni,” uzatvára.

Zmena je život

BEAUTY TOUR podporuje tohtoročnú kampaň Oriflame, ktorej hlavným heslom je „Zmena je život“. Slovenské ženy by sa podľa nej nemali zmeny báť. Či majú chuť byť crazy, sexi alebo cool, to je jedno, hlavne, aby boli samy sebou a cítili sa sebavedomo a dobre. Toto posolstvo Oriflame odovzdáva ženám aj prostredníctvom jeho novej tváre – herečky a speváčky Barbory Švidraňovej.