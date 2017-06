Šaty na roztrhanie! Známe Slovenky nosia jedna po druhej módne kúsky

V krásnych šatách od prestížnych návrhárov sa chce na červenom koberci predviesť každá žena. Na tom, aby si obliekla originálny kúsok, však nezáleží každej. Vidno to aj na čiernej kvetovanej róbe módnej návrhárky Jany Pištejovej. Najskôr ju minulý rok predviedla Diana Mórová na móle, potom si ju podávali z ruky do ruky ďalšie krásky.

V marci, na odovzdávanie cien OTO, si ich požičala partnerka Adama Ďuricu Kristína. A pred týždňom ich na galavečere zase prevetrala Mária Demitrová. Medzitým sa v nich ukázali na rôznych akciách aj ďalšie krásky. Jana Pištejová nám vysvetlila, že nejde o žiadne faux pas. Jednoducho, niektorým dámam neprekáža, keď sa ukážu v šatách, ktoré na sebe mala iná žena. Niekedy však ide aj o to, že si prípravu večernej róby nechávajú na poslednú chvíľu.

Nie každá na to má

Väčšinou modelky sa rady predvedú v pekných šatách bez ohľadu na to, kto ich mal na sebe pred nimi. Na jedinečnú róbu si potrpia skôr ženy, ktoré si zakladajú na spoločenskom statuse. „Keď si dámy berú šaty odo mňa, niektoré sa pýtajú, kto ich už mal oblečené. Ak chcú mať na sebe exkluzívne šaty, dajú si ich ušiť. Sú však aj ženy, ktorým je jedno, kto a kedy mal model na sebe. Ale rozhodne nejde o žiadny trapas. Pri mojich šatách sa totiž nemôže stať, že prídu dve v rovnakej róbe na jednu akciu. Každý kúsok je originál, na rozdiel od svetových značiek, ktoré šijú vo veľkom. Potom vidíme v časopisoch zahraničné hviezdy, kde ich porovnávajú, ktorej pristali viac,“ vysvetľuje Jana Pištejová s úsmevom a dopĺňa:

„Samozrejme, sú aj situácie, že si dámy prídu vybrať šaty na poslednú chvíľu. Potom už nemá veľmi na výber, pretože nestihneme ušiť nové šaty, takže si vyberú z toho, čo je v ponuke.“

Chodiaca reklama

Návrhárka však upozorňuje na to, že jej salón neslúži ako požičovňa šiat. Funguje na dobrých vzťahoch a barteroch. Čo sa týka spomínanej kvietkovanej róby, tá už visí v trnavskej požičovni a jej autorka nemá prehľad, kto si ju požičal. „Klientka si odo mňa kupuje šaty a potom ich požičiava. Tam to nemám vôbec pod kontrolou, kto a kde sa v nich ocitne. Ale poviem vám úprimne, pre mňa je obrovská reklama, keď moje šaty na nejakej spoločenskej akcii prezentuje známa žena. To je najlepšie PR.“