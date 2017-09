FOTO: Pozrite sa, čo dokáže so svojím telom špičková tanečnica break dance

Videli ste film Bitka roka – Tím snov? Ak máte radi tanečné filmy, možno áno. V americkej snímke režiséra Bensona Leeho bojuje tím dvanástich talentovaných mladých mužov o víťazstvo v medzinárodnej súťaži tanečníkov break dance. Film je inšpirovaný skutočnou súťažou s názvom Battle of the Year, ktorá sa koná v Nemecku. Tisíce divákov, úžasná atmosféra a skvelé výkony tanečníkov z celého sveta, ktorí predvádzajú priam kaskadérske kúsky. Súčasťou tejto „olympiády“ tanečníkov break danceu bola aj Bratislavčanka Zuzka Hanusová.

„Pozvánku dostali iba dve Slovenky – jedna, ktorá žije v Holandsku, a ja,“ hovorí Zuzka. Dievčatá skončili v top osmičke, čo je úspech, na ktorý sa nezabúda. Zuzka nedávno ohúrila na súťaži v Poľsku, kde je silná základňa „b-boys“ a „b-girls“, ako si tanečníci break danceu hovoria. Na Slovensku a v Česku prakticky nemá konkurenciu, a keď povie, že v Poľsku skončila druhá, cítiť v jej hlase trochu nespokojnosť. Zuzka, skrátka, break dance miluje aj poriadne na ňom drie. Jej útle telo je ohybné a silné, na vypracovaných rukách niet ani gramu tuku. Dajte si pozor, aby ste jej v zápale nejakej diskusie nepovedali: No postav sa aj na hlavu. Ona to totiž pokojne urobí! Keď pózovala nášmu fotografovi, dokázala krkolomne poskladané telo udržať tak dlho, ako bolo pre záber potrebné. Alebo pózu dookola opakovať. Jednoducho, profíčka.

Dokáže to každý?

„Na break dancei je krásne to, že ho môže robiť prakticky ktokoľvek – nízky, vysoký, rovný, krivý, chudý či tučný. Na svete je dokonca breaker, ktorý váži asi stopäťdesiat kíl. Je naozaj obrovský. Ale práve to je to čaro, človek vo svojej možno podivnosti je výnimočný pre break, pretože má niečo, čo iní nemajú. Ak ste iný, je to veľká výhoda,“ presviedča šikovná b-girl. Také ako ona, ktoré chodia aj na súťaže, sa vraj dajú u nás spočítať na prstoch jednej ruky. Tento tanec chce naozaj veľké sebazapieranie, je fyzicky náročný. Nemusíte však ísť na doraz a chodiť na súťaže a začať môžete aj pred štyridsiatkou. Zuzka má v bratislavskej škole break danceu, ktorú založila spolu s priateľom Dexterom, „žiaka“, ktorý začal tesne pred štyridsiatkou: „Nikdy predtým netancoval, ale chcel sa naučiť krútiť, točiť sa na hlave... a naučil sa. Samozrejme, chce to čas, zo dňa na deň to nejde.“

Bez diét

Pri pohľade na tehličky na bruchu je jasné, že Zuzka si nedá do tela raz týždenne. Cvičí každý deň po dve hodiny. A čo jedálny lístok? S priateľom Dexterom, s ktorým založila tanečnú školu break danceu, vraj s jedlom chvíľu experimentovali: „Vylúčili sme múku, potom zasa mäso, jedli sme bielkoviny so zeleninou, skrátka, všeličo. Ale najlepšie sa nám osvedčilo jednoducho jesť pravidelne a zo všetkého trochu. Vydávam veľa energie, preto ju potrebujem aj dopĺňať,“ hovorí.

Nejde za hranicu

uzka si v detstve skúsila aj ľudovky, aj moderné tance, ale keď sa otvorila prvá skutočná hiphopová škola, ťahalo ju to tam. „Vždy som obdivovala breakerov, vedeli rôzne triky, boli štýloví, aj ja som taká chcela byť. Rozhodla som sa, že do hiphopu zapojím aj ťažké prvky. Keď som sa ich začala učiť, break ma úplne pohltil. Je to drina, ale vo chvíli, keď tancujete, máte absolútnu voľnosť myšlienok,“ snaží sa sprostredkovať svoje pocity. Zranenia sa jej nevyhli Tancovať by chcela dlho, preto je k telu zodpovedná. Nielen tým, že má režim, neponocuje a zdravo sa stravuje, ale odhadom, kde sú jej hranice. „Snažím sa telo ,vypružiť‘, vyžmýkať do maxima, ale po zraneniach, ktoré sa mi stali, už nejdem za hranice. Počúvam telo,“ hovorí tanečnica, ktorá má za sebou dve zlomeniny ruky, problémové koleno, ale najväčšmi ju potrápil zranený chrbát.

Zadné dvierka

Aj preto, lebo vyskúšala, aké je byť pre zranenie na tri mesiace odstavená od tancovania, ktoré ešte donedávna predstavovalo jediný zdroj príjmu, začala Zuzka myslieť aj na zadné vrátka. „Na Slovensku je ťažké žiť iba z tanca, je to stres, preto som si urobila vysokú školu,“ spomína Zuzka, ktorá vyštudovala regionálnu geografiu a regionálny rozvoj. „Dnes v tom aj pracujem a veľmi ma to baví,“ hovorí spokojne. „Keď sa unavím v práci, rada sa vybláznim na tréningu v tanečnej škole, vyvetrám si hlavu,“ dodáva Zuzka, ktorú tak neomrzí ani jedno, ani druhé. Zuzka sa môže pochváliť aj tým, že šesť rokov tancovala s Darou Rolins. Čo sa jej na nej páči? „Je ľudská a príjemná, zodpovedná, profesionálna a stále na sebe pracuje. Nespolieha sa na to, čo bolo kedysi dávno. Nestagnuje,“ prezrádza Zuzka, čo jej na speváčke imponuje a čo ju aj inšpiruje.