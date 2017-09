Obrovská ruka jej nedovolí normálne žiť! Smutný príbeh dvojročného dievčatka

Dievčatko v Bangladeshi, ktoré patrí ešte medzi batoľatá, veľmi trpí. Shakira trpí zriedkavým ochorením, že jej pravá ruka je nadmerne veľká. Váži až tri kilogramy a dievčatko nevie ani stáť a ani chodiť, pretože neudrží takú váhu. Všetko to začalo úplne nevinne. Narodila sa ako zdravé dieťa, ale s malou hrudkou pod pravou rukou. Tá sa rýchlo začala zväčšovať, až do takých rozmerov, že ju to ťahá k zemi. Jej rodičia Chabina Begum a Abdul Sattar sa veľmi boja, keďže sa jej to začína rozširovať aj smerom k hrudi. Bezmocní rodičia sa obrátili na miestnych aktivistov, aby im pomohli vybaviť liečbu a veria, že ich dcéra bude raz žiť úplne normálne.