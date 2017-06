Penis plný piercingov! Aký SEX má tento muž?

Držiteľ Guinessovho rekordu tvrdí, že stále má výborný sex napriek tomu, že jeho penis zdobí 278 piercingov!

Poprepichované monštrum

Päťdesiatosemročný Nemec z Dortmundu má na svojom tele spolu 453 kovových okrášlení a tiež množstvo tetovaní. Do čela si dal dokonca implantovať dva rožky, ktoré sa pričinili o jeho výzor diabla. Napriek tomu sa tvári, že je so sebou spokojný a zrejme sa ženám nehnusí.

FOTO: Toto že je penzistka? Má 61 rokov a nafotila reklamu na spodnú bielizeň

Vyzerá to tak, že o sex nemá núdzu, keďže v televíznom rozhovore prezradil, že krúžky v penise a ďalšie genitálne piercingy ho pri sexe nevyrušujú. „Nie je to vôbec problém. Piercingy mám už veľmi dlho. Ak by som pociťoval problémy, zbavil by som sa ich už dávno,“ vraví muž zamestnaný v telekomunikačnom biznise.

VIDEO Ružová protéza ich chytila za srdce: Anu privítali spolužiaci najkrajším gestom

Dali by ste mu pusu?

To, ako vyzerá jeho mužská pýcha, asi neuvidíme, ale na prvý pohľad sa nedá nevšimnúť, že na perách a okolo úst má piercingy tiež – dokopy 94 kúskov! Aj keď podľa jeho slov nemá problém v sexe, kovové ozdoby mu spôsobujú ťažkosti na letiskách a v krajinách, kde nie sú zvyknutí na podivínsky vzhľad.

Silný príbeh Klaudie, ktorú zaskočili metastázy. Pomoc našla v zahraničí

Keď plánoval návštevu Spojených arabských emirátov, vrátili ho po prílete v Dubaji do lietadla s tým, že sa obávajú jeho praktizovania čiernej mágie. „Ten človek, čo ma eskortoval, povedal že je to pre to, že som čierny mág,“ netají Rolf.

Flora Sandesová fajčila, pila, nadávala. Chlapi na bojisku jej hovorili braček!

Najsmutnejší pes na svete možno bude musieť zomrieť