Viete, kam sa máte ísť sťažovať, ak škola nerobí nič so šikanou vášho dieťaťa?

Ešte v máji zažil siedmak Tomáš (14) v škole v Demandiciach škaredú bitku, ktorú prizerajúci sa spolužiaci natočili na video. Tomáš stojí pri dverách do šatní, keď k nemu pristúpi niekoľko žiakov. Jeden doňho sotí, druhý ho začne päsťou biť, udierať do hlavy, tretí ho strhne na zem a začne po ňom dupať nohou. Ostatní sa prizerajú. Tomáš skončil u lekára. A to všetko preto, lebo sa zastal spolužiačky, ktorá musela znášať od výrastkov sexistické narážky. „Keď som videla to video, mala som so sebou čo robiť. Nie je to pekný pohľad pre žiadneho rodiča!“ povedala nám Tomášova mama. Video chcela zverejniť aj preto, lebo riaditeľka školy dlhodobo problém šikanovania v škole zametala pod koberec. Pre neprispôsobivých a agresívnych žiakov už viacero rodičov z obce preložilo svoje deti do Šiah či do Levíc.

Neľutuje to

Mama so synom nemajú pokoj doteraz. Pani Ivanu sme pred pár dňami zastihli práve v čase, keď sa vrátila z polície. „Opäť som bola aj so synom vypovedať. Bola tam aj pani zo sociálky a tí rómski chlapci s advokátmi. Neviem, či dostanú také tresty, aké si zaslúžia...“ povedala. Na otázku, či sa nebojí o syna a neuvažovala o jeho preložení inam, odpovedala: „Niektoré učiteľky mi dali najavo, že sa im nepáči, že som si dovolila zverejniť video… No neľutujem to. Vždy som bola za spravodlivosť a to učím aj svoje deti. V takýchto prípadoch nie je dobré byť ticho, treba bojovať. Syn je v napätí, nevie, čo bude, ale chce sa vrátiť do školy, veď tam má kamarátov. Ale ak sa tam nebude cítiť dobre, určite ho vezmem preč. Dopočula som sa, že niektoré deti nenastúpia.“

Do problémovej školy, ktorá má špeciálne triedy s rómskymi deťmi, spolu s Tomášom odvedie v prvý školský deň už aj dcéru – prváčku. Synovi, ktorý prežil traumu, sa zvlášť snažila urobiť pekné prázdniny, aby ho rozptýlili. Tomáša podržali aj spolužiaci: „Boli ho aj pozrieť, vrátane dievčat. On je džentlmen, aj so spolužiačkou, ktorej sa zastal, sú už dlhšie dobrí kamaráti. Chodia spolu aj do kostola...“

Výchovný problém

Šikanovanie, žiaľ, nie je objavom tohto mesiaca a už vôbec nie „výsadou“ neprispôsobivých a ťažšie vzdelávateľných rómskych detí. Ministerstvo školstva tvrdí, že sa snaží bojovať s týmto problémom v rámci svojich kompetencií. Pre školy vypracovalo aj metodické usmernenie. Medzi odporúčaniami, ako si poradiť s agresormi, je aj možnosť školy odporučiť rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný pobyt do diagnostického centra či do liečebno- výchovného zariadenia. Na to, ako sa darí „prevychovať“ deti, ktoré majú problém so správaním, sme sa opýtali psychologičiek z diagnostického centra pre deti v Bratislave. Sú tu deti, ktoré dobrovoľne priviedli rodičia, pretože ich z rôznych dôvodov prestali zvládať, alebo ich dotlačila škola, pretože pohrozila oznámením na sociálku, alebo ich tam už poslal súd. Za tri mesiace sa tu pokúšajú odborníci zistiť, v čom je deťom inú cestu, menej boľavú pre všetky strany.

„Žiaľ, často vidíme, že škola či rodič k nám pošlú dieťa, už keď je značne neskoro, keď sa vzorce jeho negatívneho správania zakotvili tak hlboko, že náprava je oveľa ťažšia,“ hovorí Mgr. Simona Michalíková. Dodá, že dieťa nie je pokazená súčiastka, ktorá sa dá jednoducho opraviť. Svoj prístup musí zmeniť aj rodič. „Často je v koalícii s dieťaťom, píše mu ospravedlnenky, ktoré by nemusel, a tak zakrýva trebárs jeho záškoláctvo,“ vypichuje Mgr. Ivana Nieplová, PhD., jednu z mnohých chýb, ktorej sa rodičia dopúšťajú. Je to drobnosť, ale môže mať ďalekosiahle následky.

Pevný režim

Počas pobytu v diagnostickom centre majú deti pevný režim a fungujú tu aj komunitné stretnutia: „Všetci sa zídeme v telocvični, odovzdáva sa pošta, gratuluje sa k sviatkom, deti môžu povedať o svojich problémoch, učitelia zasa môžu pochváliť deti a je to aj miesto na riešenie konfliktov. Verejný prísľub, že sa niečo nezopakuje, má väčšiu váhu...“ približuje psychologička život v centre. Dodáva však, že zázraky sa tu nedejú, na „opravu“ zlých vzorov, nevypovedaných nezhôd, tráum a krívd v rodinách je potrebný dlhší čas.

Ale aj keď sa dieťa u nich vyrovná napríklad s tým, že ono nemôže za zlyhanie svojho rodiča závislého od alkoholu, aj to je veľká vec. Deti sem prichádzajú s rôznymi osudmi, napríklad aj deti, ktoré môže poznačiť trauma z opustenia biologickým rodičom. Mnohé deti až tu dostanú mantinely a, žiaľ, s mnohými sa až tu niekto dlhšie zhovára a počúva ich. „Nevedia hovoriť o svojich pocitoch, lebo to nikdy nerobili,“ hovorí Mgr. Nieplová.

Ako riešia agresivitu?

„Málokedy sa stane, že nejaké dieťa je schopné takej sebareflexie, aby povedalo: Bol som naštvaný, doma ma bijú, a tak som sa vyvŕšil na spolužiakovi. Väčšinou používajú vety ako: Ona ma provokovala alebo učiteľka ma zosmiešnila pred triedou… Počas týždňov, ktoré s nami denne trávi, vieme vyhodnotiť, či je agresivita jeho povahová črta alebo neschopnosť komunikovať či zvládnuť konkrétnu situáciu,“ hovorí psychologička. Ak sa podarí pomôcť mu, je to zadosťučinenie, ale, ako pripomína, je to mravčia práca, ktorá sa nekončí tým, že sa za dieťaťom zatvoria brány diagnostického centra. Obe psychologičky majú skúsenosť, že pedagógovia sa zaujímajú o deti, ktoré sú u nich umiestnené, a záleží im na nich. Bodaj by záujem riešiť problémy bol všade.

Kam sa ísť sťažovať?

Ak sa v škole vyskytne šikanovanie, rodič by sa mal obrátiť na vedenieAk sa v škole vyskytne šikanovanie, rodič by sa mal obrátiť na vedenie školy. Riaditeľ musí prijať nápravné opatrenia, prípadne kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, lekára pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru. „Ak rodičia nie sú spokojní s riešením situácie, je potrebné obrátiť sa priamo na zriaďovateľa, respektíve na Štátnu školskú inšpekciu, ktorá môže postup školy preveriť,“ napísali nám z ministerstva školstva.

Existuje aj bezplatné a anonymné internetové psychologické poradenstvo na stránke www.prevenciasikanovania.sk

