FOTO: Zaľúbený Beethoven aj pomätená grófka. Kaštieľ plný príbehov nájdete v Dolnej Krupej

Dolná Krupá sa stane triumfom umení a vied - predvídal na začiatku devätnásteho storočia Anton Pius Rigel. Rímsky architekt postavil v dedine desať kilometrov od Trnavy v roku 1822 palác, ktorý sa zaradil k najkrajším vidieckym sídlam na Slovensku. Vládli v ňom rozprávkovo bohatí Brunsvikovci. Pri kaštieli vznikol anglický park, v ktorom naberal silu aj najpopulárnejší muž devätnásteho storočia, Ludwig van Beethoven.

Nemecký hudobný skladateľ s Brunsvikovcami udržiaval čulé kontakty, no do Dolnej Krupej nechodil len oddychovať. Preslávil sa pletkami s rakúskymi a uhorskými grófkami a páčili sa mu aj netere Jozefa Brunsvika, Juliette a Jozefína. Prvej vraj venoval svoje najznámejšie klavírne dielo, Sonátu mesačného svitu, do druhej sa nešťastne zamiloval a vypisoval jej listy. Brunsvikovci ale s náklonnosťou Beethovena k Jozefíne nesúhlasili. Nemal modrú krv a tak spával v domčeku pri paláci a odkazy jej nechával v bútľavom pagaštane...

Ružová grófka

Popri zámočku, kde je dnes hudobné múzeum, nás do Dolnej Krupej prilákali najmä ľudské osudy. Tým najfarebnejším je príbeh pravnučky Jozefa Brunsvika, Márie Henriety Chotekovej (1863-1946). Grófka, ktorá v obci po roku 1906 založila najväčšie rozárium v strednej Európe, doň postupne vložila všetky svoje peniaze a neskôr aj rodinné dedičstvo.

Pri kaštieli pestovala cez päť tisíc druhov ruží, kvôli čomu ju prezývali Ružová grófka. Dopisovala si s botanikmi z Francúzska, Nemecka i Anglicka. Svoje skúsenosti publikovala v časopisoch, vydávala katalógy, jej aktivity ocenil pápež. Príbeh grófky Chotekovej ale nemá šťastný koniec. Na sklonku druhej svetovej vojny do jej kaštieľa vtrhli vojaci. Zhodili ju z postele, z krku jej strhli rodinný amulet a pod matracom hľadali šperky. Ružová grófa sa z toho pomiatla...

Prejdite sa záhradou

Mária Henrieta skončila v kláštore, ktorý neďaleko ich vidieckeho sídla v Dolnej Krupej kedysi založil jej brat Rudolf. Jednej z najurodzenejších žien Uhorska v apríli roku 1945 neostalo nič, len šaty, ktoré mala akurát oblečené. Z traumy sa už nikdy nespamätala. Zomrela desať mesiacov po tom, čo ju z vyrabovaného kaštieľa vyhnali. Palác ostal prázdny, opustený, bez pána. Dnes je to, našťastie inak...

Nielen grófka Choteková, ani Beethoven nemal šťastný koniec. Hoci ženy na jeho koncertoch omdlievali, srdce žiadnej z grófok si nezískal. Ohluchol, pil, mal duševné problémy. Zomrel ako päťdesiat sedem ročný vo Viedni na následky chronickej otravy olovom, ktoré sa zrejme dostalo do pančovaného vína. Zo záhrady, ktorú miloval a rovnako ako v Ríme, v nej stálo sedem pahorkov, je dnes iba torzo. Ostala v nej umelá jaskyňa, rybník s Lujziným ostrovom, zvyšky jazierok. Je tu obelisk, ale aj zvyšok altánku, z ktorého dnes čnie do neba len hrdzavý komín...

