Začnite ho piť hneď dnes: TENTO nápoj zníži vašu chuť do jedla!

Povedali ste si, že počas leta si doprajete všetky tie dobroty, ktoré k nemu patria? Zdá sa, že teplým dňom a sladkému ničnerobeniu dáme o chvíľu zbohom. Ak sa váš žalúdok tak povediac roztiahol, treba sa vrátiť do pôvodnej formy. Pomôže vám aj tento nápoj, ktorý chuť do jedla a prejdenia zaženie. Nebude to med lízať, ale verte, že s výsledkom budete spokojné.

Pripravte si:

500 ml vody

2 bobkové listy

1 lyžička strúhaného zázvoru

½ lyžičky rasce

½ lyžičky škorice

Ako na to?

Vo vode povarte všetky suroviny, nechajte vychladnúť a sceďte. Takto pripravený odvar vás nielen postaví na nohy ale pomôže zabojovať aj s vašou chuťou na vyjedanie chladničky. Čaj pite 2x denne, po pár dňoch si však dajte prestávku. Rasca totiž môže pôsobiť aj ako preháňadlo.

Voda s citrónom je OUT: Detoxikujte telo a zbavte sa kíl navyše s týmto citrusovým ovocím