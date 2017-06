Elena Vacvalová pred 60-kou poriadne šokuje: Z jej morbídnych plánov naskakuje husia koža!

Vždy vo štvrtok sa na obrazovkách JOJ-ky divákom prihovára humoristka Elena Vacvalová, ktorá so svojimi hosťami glosuje aktuálne dianie vo svete. Inak to nebolo ani naposledy, keď opäť prišli na rad aj rôzne momenty zo života jednotlivých hostí.

Do debaty sa pridala aj samotná Eňa Vacvalová, ktorá však poriadne prekvapila svojimi morbídnymi rečami. Pred celým národom sa totiž pochválila, že tesne pred šesťdesiatkou už myslí na to najhoršie, na smrť.

„Minulý týždeň som bola v krematóriu. Bola som si zariadiť veci do budúcnosti,“ šokovala Vacvalová svojich kolegov počas nakrúcania šou. „Nesmejte sa, to sa normálne robí. V Tisovci (Vacvalovej rodné mesto, pozn. red.) si vždy starí ľudia na staré kolená všetko prichystali,“ pokračovala moderátorka.

„Najvyšší čas,“ podporila ju hostka Oľga Feldeková. No v morbídnych rečiach Eňa ešte ani zďaleka neskončila. „Bola som si to vybaviť, aby som mala miesto, aby mi to nikto nevyfúkol. Môj muž nič nevybaví. Bola som si, skrátka, zariadiť veci a potom mi pán správca povedal, že kameň si už musím vybrať sama. Tak som išla do kamenárstva a tam sa ma spýtali, či už viem, čo chcem,“ šokovala Vacvalová.

Aj títo už majú zaplatené svoje hrobové miesto

Eňa Vacvalová nie je jediná, ktorá takto dopredu myslí na smrť. Ani nie pred dvoma mesiacmi sme písali, že hrobové miesta, dokonca vedľa seba, majú zakúpené aj Marcela Laiferová i Jozef Golonka. V roku 2013 si Božidara Turzonovová po smrti manžela Jozefa Adamoviča († 74) stihla na Martinskom cintoríne v Bratislave rezervovať hrobové miesto hneď vedľa neho. Rovnako si hrobové miesta zarezervovali aj bývalí manželia Flašíkovci.

