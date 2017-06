FOTO Playmate Cifrová opäť dráždi: Stačilo málo a prsia by boli von!

Na Slovensku azda neexistuje muž, ktorý by nevidel aspoň jednu fotografiu, na ktorej je Eva Cifrová obnažená. Vďaka rôznym foteniam pre pánske magazíny sa rodáčka z Nitry stala doslova ikonou a modlou mnohých žiadostivých mužov.

To najbujarejšie obdobie, kedy z tituliek doslova vytŕčalo jej silikónovými implantátmi vylepšené telo je však zdá sa preč. Dnes Eva už len občas poteší fanúšikov pohľadom na svoje poprsie. Predsa len, to teraz už patrí len jej priateľovi Lukášovi.

Napriek tomu však naposledy spravila výnimku a na sociálnej sieti sa pochválila fotkou, kde jej zo šnurovacieho bieleho topu idú prsia doslova vypadnúť. Stačilo by len jemne zatiahnuť za šnúrku a videli by sme to, čo …..čo sme už všetci aj tak videli.