FOTO Tie NAJ módne skvosty z festivalu v Trenčiansych Tepliciach: Táto kráska bola TOP, no ďalšia? To už bol STROP!

Medzinárodný filmový festival v Trenčianskych Tepliciach sa úspešne skončil. Počas horúceho víkendu sa v kúpeľnom meste stretlo mnoho známych tvárí, ktoré si dosýta užili čaro akcie. A čo by to bola za udalosť, keby sa na ňu dámy patrične nevyparádili. Najviac však rozhodne zažiarila Silvia Lakatošová (43) a tá, ktorej to vôbec nevyšlo, bola, žiaľ, komička Evelyn (27).