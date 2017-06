FOTO VNÚTRI Adelina sestra mala na svadbe snov vážnu konkurenciu: Ktorá markizáčka jej šliape na päty?

Počas uplynulého víkendu sa všetky oči sústredili na prominentnú svadbu roka. Svoje áno si povedala naša najpopulárnejšia moderátorka Adela Banášová a markizák Viktor Vincze. Dvojica sa tajne zosobášila už v piatok v kaplnke vo Svätom Juri a následne na druhý deň v sobotu pod holým nebom v kaštieli v Tomášove pred vyše stovkou hostí. A aká by to bola svadba, keby sa na nej niekto nepredviedol v tom nie príliš najlepšom svetle. Ako sme už informovali, najväčšou módnou katastrofou bola Adelina sestra Mária.

Tá prišla v topánkach, ktoré sa skôr hodili pre malé deti. Navyše do vzorovaných červených topánok si obula modré pásikavé ponožky. Nezachránila to ani večer, keď ku krátkym červeným šatám zvolila nevhodné sandálky, ktorými pokazila celkový dojem jej večerného outfitu. Nevestina sestra však nebola jediná, ktorá to prepískla. Na päty jej šliapala Danica Kleinová, ktorá vyzerala akoby si odbehla rovno z práce od kancelárskeho stola. Známa markizáčka totižto na túto udalosť nezvolila žiadne šaty, ale naopak, prišla vo farebných nohaviciach, ku ktorým si dala biely top s krátkymi rukávmi. Nohavice síce boli vzdušné a letné, no Kleinová by oveľa lepšie vynikla v šatách po kolená. Treba však vyzdvihnúť, že známa markizáčka si dala záležať na vizáži, keď sa predviedla s dokonalým mejkapom.

